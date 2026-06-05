Svi ga znaju po vožnji Formule, no pogledajte kakvu 'jahturinu' ima Max Verstappen

Iako ga svijet poznaje kao jednog od najboljih vozača Formule 1, Max Verstappen svoje slobodne trenutke često provodi daleko od trkaćih staza. Ovaj nizozemsko-belgijski as često se opušta na moru, a njegova impresivna jahta ovih je dana privukla brojne poglede.

Tamnosiva jahta trenutno je usidrena u luci Hercules u Monaku, gdje se istaknula svojim elegantnim dizajnom i natpisom na krmi po kojem je jasno da je u vlasništvu Verstappena.

Super Max. Super Yacht. 🦁



Walking next to Verstappen's $15,000,000 "Unleash The Lion" just to see how massive it actually is. pic.twitter.com/l2diGmAA8T — Motorsport (@Motorsport) June 5, 2026

Tamni vanjski izgled u nijansi ugljena, zatamnjena stakla i detalji od drveta stvaraju elegantan, ali moćan dojam, dok stražnji dio krasi natpis "Unleash the Lion" uz Verstappenov prepoznatljivi logo lava.

U unutrašnjosti ima mjesta za 12 gostiju raspoređenih u pet luksuznih kabina, a o svemu brine posada od pet članova. Očekivano, poseban naglasak stavljen je na boravak na otvorenom pa jahta nudi prostranu sunčanu palubu, beach club i nekoliko zona za opuštanje uz more.

Vrijednost ovog luksuznog plovila procjenjuje se na između 12 i 15 milijuna dolara, dok godišnji troškovi održavanja premašuju i cifru od 1,2 milijuna dolara.