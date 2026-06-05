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OZBILJNA PRIČA /

Svi ga znaju po vožnji Formule, no pogledajte kakvu 'jahturinu' ima Max Verstappen

Svi ga znaju po vožnji Formule, no pogledajte kakvu 'jahturinu' ima Max Verstappen
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Foto: Gongora/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Dok Max Verstappen dominira stazama Formule 1, izvan njih uživa u luksuzu na impresivnoj jahti vrijednoj i do 15 milijuna dolara, koja privlači pozornost jednako kao i njezin slavni vlasnik

5.6.2026.
17:31
Hot.hr
Gongora/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Iako ga svijet poznaje kao jednog od najboljih vozača Formule 1, Max Verstappen svoje slobodne trenutke često provodi daleko od trkaćih staza. Ovaj nizozemsko-belgijski as često se opušta na moru, a njegova impresivna jahta ovih je dana privukla brojne poglede.

Tamnosiva jahta trenutno je usidrena u luci Hercules u Monaku, gdje se istaknula svojim elegantnim dizajnom i natpisom na krmi po kojem je jasno da je u vlasništvu Verstappena.

Tamni vanjski izgled u nijansi ugljena, zatamnjena stakla i detalji od drveta stvaraju elegantan, ali moćan dojam, dok stražnji dio krasi natpis "Unleash the Lion" uz Verstappenov prepoznatljivi logo lava.

U unutrašnjosti ima mjesta za 12 gostiju raspoređenih u pet luksuznih kabina, a o svemu brine posada od pet članova. Očekivano, poseban naglasak stavljen je na boravak na otvorenom pa jahta nudi prostranu sunčanu palubu, beach club i nekoliko zona za opuštanje uz more.

Vrijednost ovog luksuznog plovila procjenjuje se na između 12 i 15 milijuna dolara, dok godišnji troškovi održavanja premašuju i cifru od 1,2 milijuna dolara.

Max VerstappenJahta
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