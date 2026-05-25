Pet stvari koje smo naučili na Velikoj nagradi Kanade!

Velika nagrada Kanade još jednom je pokazala zašto Formula 1 posljednjih sezona doživljava novu renesansu. Vikend u Montrealu donio je gotovo sve što ljubitelji motosporta mogu poželjeti, borbe kotač uz kotač, sigurnosni automobil, kontroverzne odluke, istrage sudaca, neočekivane taktičke promašaje i nekoliko velikih iznenađenja. Utrka od 68 krugova bila je prepuna drame, a nakon svega ostalo je nekoliko jasnih zaključaka koji bi mogli obilježiti ostatak sezone.

Rađa se novo veliko rivalstvo u Mercedesu

Mercedesovi navijači u Kanadi ponovno su osjetili atmosferu koja je prije desetak godina obilježila eru Lewisa Hamiltona i Nice Rosberga. Ovoga puta glavne uloge imaju George Russell i mladi Kimi Antonelli.

Iako je Antonelli u sezonu ušao kao vozač od kojeg se očekivalo da uči uz iskusnijeg Russella, talentirani Talijan vrlo brzo pokazao je da nije spreman igrati sporednu ulogu. U prvih nekoliko utrka konstantno je bio pri vrhu, a u Montrealu je dodatno potvrdio koliko je ozbiljan kandidat za budućnost Mercedesa.

Posebno je zanimljivo bilo promatrati dinamiku između dvojice vozača. Kad god bi Antonelli bio iza Russella, Britanac je djelovao pod ogromnim pritiskom. No, čim bi mladi Talijan preuzeo poziciju, intenzitet borbe kao da bi se promijenio. Upravo zato mnogi već sada povlače paralelu s nekadašnjim odnosom Hamiltona i Rosberga, Russell kao etablirani vozač, a Antonelli kao mladi talent s možda i nešto većim prirodnim potencijalom.

Toto Wolff vjerojatno vrlo dobro zna da bi ovo mogla biti tek prva epizoda jednog novog velikog rivalstva unutar momčadi.

Hamilton je daleko od mirovine

Posljednjih mjeseci sve češće se moglo čuti kako je Lewis Hamilton pri kraju karijere i kako više nema onu brzinu koja ga je godinama činila dominantnim. Nakon nekoliko slabijih vikenda u Ferrariju krenule su i priče o mogućem povlačenju, no Kanada je pokazala da sedmerostruki svjetski prvak još uvijek ima što za ponuditi.

Hamilton je u Montreal stigao nakon vrlo turbulentnog razdoblja. Nakon solidnog otvaranja sezone i odličnog nastupa u Kini, uslijedili su problemi u Japanu i Miamiju, gdje je ponovno izgledao izgubljeno u odnosu na Charlesa Leclerca.

Ipak, u Kanadi je pokazao potpuno drugačije lice. Od prvog dana vikenda djelovao je opušteno i samouvjereno, a takav pristup prenio je i na stazu. Ferrari je napokon izgledao konkurentnije, a Hamilton je ostvario svoj najbolji rezultat otkako je stigao u talijansku momčad.

Kanada možda nije dokaz da se Ferrari vraća u borbu za vrh, ali svakako jest podsjetnik da Hamilton još nije rekao posljednju riječ.

Max Verstappen ostaje posebna klasa

Red Bull ove sezone više ne djeluje dominantno kao prethodnih godina, no Max Verstappen još jednom je pokazao zašto ga se smatra najboljim vozačem današnjice.

Nakon kvalifikacija nije izgledalo da će Nizozemac imati razloga za zadovoljstvo. Završio je tek šesti i otvoreno kritizirao postavke bolida, tvrdeći da momčad nije poslušala njegove prijedloge oko smjera razvoja i podešenja automobila.

No utrka je ponovno pokazala koliko Verstappen može izvući iz teške situacije. Iako je i sam priznao da se bolid u Miamiju osjećao bolje nego u Montrealu, uspio je završiti na postolju i maksimalno iskoristiti pogreške konkurencije.

Njegove izjave nakon utrke dodatno su otkrile frustraciju unutar Red Bulla. Verstappen je dao naslutiti da je svjesno pristao na određene postavke samo kako bi momčad sama vidjela da takav pristup ne funkcionira.

Bez obzira na probleme koje Red Bull trenutno ima, Verstappen i dalje ostaje faktor koji može promijeniti tijek svake utrke.

Leclerc mora razmisliti o budućnosti

Charles Leclerc proživio je jedan od najtežih vikenda svoje karijere. Monaco je već godinama poznat po oscilacijama u formi, ali Kanađanin vikend za Ferrarijevog vozača pretvorio se u pravu noćnu moru.

Od samog početka nije uspijevao pronaći osjećaj u bolidu. Problemi s gumama, kočnicama i balansiranjem automobila pratili su ga kroz cijeli vikend, a frustracija je bila vidljiva nakon gotovo svakog izlaska na stazu.

Leclerc je i sam priznao kako nikada nije imao osjećaj potpune kontrole nad bolidom te da mu je ovo možda bio i najteži vikend otkako vozi u Formuli 1. Posebno je bolno djelovala činjenica da je Hamilton u istom bolidu uspio ostvariti odličan rezultat, što dodatno otvara pitanja o Leclercovoj mentalnoj stabilnosti i sposobnosti prilagodbe pod pritiskom.

Sve više se nameće pitanje može li Leclerc uopće doći do naslova svjetskog prvaka ostane li dugoročno u Ferrariju. Talent nikada nije bio upitan, ali Ferrari i dalje djeluje kao momčad koja prečesto gubi korak u ključnim trenucima.

Briatore u Colapintu možda ima novi dragulj

Jedna od najljepših priča vikenda svakako je nastup Franca Colapinta. Mladi Argentinac odradio je možda i najbolju utrku karijere te još jednom dokazao zašto Flavio Briatore u njemu vidi projekt za budućnost Alpinea.

Iako su mnogi smatrali da Colapinto još nije spreman za ozbiljan angažman u Formuli 1, Vikend u Kanadi pokazao je suprotno. Bio je brz tijekom cijelog vikenda, vozio vrlo zrelo i bez većih pogrešaka, a odličan rezultat dodatno je učvrstio njegov status unutar momčadi.

Posebno impresivno djelovala je njegova smirenost. Colapinto nije vozio kao mladić pod pritiskom, nego kao vozač koji točno zna što želi od utrke. Nakon problema na početku sezone, Alpine napokon izgleda konkurentnije, a Argentinac sve više postaje jedno od najvećih otkrića godine.

Ako nastavi ovim tempom, teško je zamisliti scenarij u kojem Colapinto iduće sezone neće imati sigurno mjesto na gridu Formule 1.