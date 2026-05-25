Pogledajte najzanimljivije trenutke lude Velike nagrade Kanade i što se dogodilo Russellu

Mladi talijanski fenomen Kimi Antonelli ostvario je svoju četvrtu uzastopnu pobjedu u sezoni Formule 1, slaveći na kaotičnoj i kišom natopljenoj Velikoj nagradi Kanade koja se vozila u nedjelju kasno navečer po našem vremenu. Utrka na legendarnoj stazi Circuit Gilles-Villeneuve u Montrealu donijela je nevjerojatnu dramu, a najveći tragičar bio je Antonellijev timski kolega iz Mercedesa, George Russell, koji je morao odustati s vodeće pozicije zbog kvara na pogonskoj jedinici.

Pobjedničko postolje upotpunili su Lewis Hamilton u Ferrariju, ostvarivši svoj najbolji rezultat za talijansku momčad i Max Verstappen u Red Bullu, koji je svojoj ekipi donio prvi podij sezone. Antonelli je ovom pobjedom povećao svoju prednost u poretku vozača na velikih 43 boda ispred Russella.

Gorko-slatka nedjelja za Mercedes

Vikend u Kanadi izgledao je kao da će u potpunosti pripasti Georgeu Russellu. Britanac je bio dominantan od samog početka; osvojio je pole position za subotnju sprint utrku, a zatim i pobjedu u njoj, smanjivši Antonellijevu prednost u prvenstvu za dva boda. U tom sprintu vodila se žestoka borba između timskih kolega, koja je kulminirala i kontaktom, nagovijestivši tenzije koje će se prenijeti i na glavnu utrku. Russell je nastavio u istom ritmu i u kvalifikacijama za nedjeljnu utrku, dramatično osvojivši pole position ispred Antonellija. Sve je bilo spremno za njegovu veliku pobjedu.

Njihova borba bila je na rubu, a iz boksa Mercedesa stizale su poruke da se pripaze međusobnog kontakta. A onda, u 30. od 70 krugova, šok. Iz Russellovog bolida pojavio se dim, a on je bespomoćno parkirao sa strane. Kvar na pogonskoj jedinici prekinuo je njegov san o pobjedi. Njegova frustracija bila je opipljiva. Bijesno je izbacio naslon za glavu iz kokpita na stazu, potez koji mu je kasnije donio uvjetnu novčanu kaznu od 5.000 eura.

Šef momčadi Toto Wolff opisao je dan kao "gorko-sladak".

"Izuzetno ste sretni zbog jednog vozača, ali uništeni zbog drugog. Kimi je odradio sjajan posao i zaslužio je pobjedu. Šteta za Georgea jer je vodio", izjavio je Wolff, dodavši kako je "napola uživao" gledajući njihovu borbu na stazi.

Kiša, kaos i izazov novih bolida

Velika nagrada Kanade 2026. ostat će zapamćena kao prva mokra utrka ere novih tehničkih pravila, a vozači su s razlogom strahovali od takvog scenarija. Novi bolidi, s pogonskom jedinicom koja snagu crpi 50 posto iz motora s unutarnjim izgaranjem, a 50 posto iz električne energije, generiraju ogroman okretni moment. To, u kombinaciji s manje aerodinamičkog potiska, čini ih izuzetno teškima za kontrolu na mokroj stazi. Prije vikenda, vozači koji su imali priliku testirati bolide u kišnim uvjetima, poput Maxa Verstappena i Pierrea Gaslyja, upozoravali su na potencijalni kaos. Verstappen je predvidio da će utrka biti "kaotična bez obzira na vrijeme", dok je Gasly, nakon testiranja, izjavio:

"Bit ćete šokirani. Drago mi je da sam odradio ta dva dana."

FIA je, svjesna opasnosti, za vikend proglasila "opasnost od kiše" i aktivirala sigurnosne protokole. U mokrim uvjetima zabranjena je upotreba takozvanog "Boost Modea", koji vozačima daje dodatnu električnu snagu na izlasku iz zavoja, kao i potpuno otvaranje prednjeg i stražnjeg krila na ravnim dijelovima. Unatoč tome, staza je bila izuzetno skliska i nepredvidiva. Promjenjivi uvjeti doveli su do različitih strategija s gumama, gdje se McLarenova odluka da startaju na gumama za jaku kišu pokazala katastrofalnom jer je kiša ubrzo oslabila. Utrka je bila prepuna izlijetanja, okretanja i incidenata, a sigurnosni automobil nije bio potreban, što je rijetkost za ovu nepredvidivu stazu.

Veterani iskoristili priliku

Dok je Mercedes proživljavao vlastitu dramu, veterani su iskoristili kaos kako bi ostvarili sjajne rezultate. Lewis Hamilton je nakon utrke blistao od sreće. Drugo mjesto bio je njegov najbolji rezultat otkako je prešao u Ferrari, a borba s Maxom Verstappenom podsjetila ga je na stare dane.

"Sjajno! Dobar dan utrkivanja i zaista solidan vikend. Osjećam se sve bolje, a momčad je obavila nevjerojatan posao. Jako sam, jako sretan", rekao je Hamilton, dodavši kako se napokon osjeća ugodnije u bolidu.

"Obožavam ovaj posao. To je najbolji posao na svijetu."

Max Verstappen i Red Bull također imaju razloga za zadovoljstvo. Treće mjesto označilo je njihov prvi podij u sezoni 2026. i važan korak naprijed.

"Bio je to pozitivan rezultat. Na mekim gumama bili smo konkurentniji, ali na mediumu jednostavno nisam mogao generirati potrebnu temperaturu", analizirao je Verstappen. Ipak, Nizozemac je nakon utrke iskoristio priliku da ponovno izrazi svoje nezadovoljstvo novim pravilima, rekavši kako želi "čisto" i "prirodno" utrkivanje, smatrajući da su novi propisi, posebno u kvalifikacijama, "protiv vožnje i protiv utrkivanja".

Dan za zaborav za McLaren i Leclerca

Za momčad McLarena, Velika nagrada Kanade bila je vikend iz noćne more. Sve je krenulo nizbrdo odlukom da na startu utrke koriste gume za jaku kišu, dok je većina konkurencije bila na intermedijima. Kiša nije bila dovoljno jaka i Oscar Piastri i Lando Norris brzo su gubili pozicije te su morali rano u boks.

"Ako pada malo jača kiša, ispali bismo heroji. Nije, pa smo ispali idioti", iskreno je priznao Piastri. Njihovim problemima tu nije bio kraj. Lando Norris je kasnije morao odustati zbog kvara, dok je Piastri završio na 11. mjestu nakon sudara s Alexom Albonom.

S druge strane Ferrarijeve garaže, Charles Leclerc također nije imao razloga za slavlje. Iako je završio na četvrtom mjestu, Monegašanin je cijeli vikend opisao kao "noćnu moru" i preuzeo potpunu odgovornost.

"Ne mogu kriviti nikoga osim sebe. Mučio sam se kao lud od prvog treninga i nisam uspio pronaći rješenje. Nikada nisam uspio dovesti gume u pravi radni prozor i imao sam nula samopouzdanja", rekao je samokritični Leclerc, pohvalivši pritom timskog kolegu Hamiltona za "nevjerojatan posao".

Utrka u Montrealu, peta u kalendaru Svjetskog prvenstva Formule 1 2026., potvrdila je da je staza Gilles-Villeneuve, smještena na umjetnom otoku Notre-Dame, jedna od najzahtjevnijih i najuzbudljivijih. Njena kombinacija dugih pravaca i oštrih šikana, uz zidove koji su uvijek blizu, ne prašta ni najmanju pogrešku. To je najslikovitije pokazao slavni "Zid prvaka" na izlazu iz posljednje šikane, koji je svoje ime dobio 1999. godine kada su na njemu utrku završila čak tri svjetska prvaka: Damon Hill, Michael Schumacher i Jacques Villeneuve. Ove nedjelje, kišni uvjeti dodatno su naglasili nemilosrdnu prirodu staze.

Nakon još jednog uzbudljivog vikenda, Kimi Antonelli je učvrstio svoju poziciju na vrhu, ali sezona je duga. Russell će tražiti iskupljenje, a veterani Hamilton i Verstappen pokazali su da ih se nikada ne smije otpisati. Karavana Formule 1 sada se seli u Europu, gdje je za dva tjedna na rasporedu najglamuroznija utrka sezone - Velika nagrada Monaka.