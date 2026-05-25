FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠOKIRALI JAVNOST /

Ništa nije slutilo na kraj ljubavi: Ovo je zadnja zajednička objava Maje i Šime prije prekida

Ništa nije slutilo na kraj ljubavi: Ovo je zadnja zajednička objava Maje i Šime prije prekida
×
Foto: Bojan Bogdanić/eZadar

Unatoč prekidu, Maja i Šime i dalje na društvenim mrežama imaju zajedničke fotografije

25.5.2026.
11:49
Hot.hr
Bojan Bogdanić/eZadar
VOYO logo
VOYO logo

Domaće medije danas je obišla vijest o prekidu jednog od najpoznatijih domaćih parova, pjevačice Maje Šuput (46) i 'Gospodina Savršenog' iz istoimenog RTL-ova showa, Splićanina Šime Eleza (27). Romansa koja je trajala nešto manje od godinu dana, sada je i službeno završila što je potvrdio i sam Šime za Net.hr

''Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati, stoga ne planiram davati daljnje komentare na tu temu", kazao nam je Splićanin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli majasuput (@majasuput)

Brojne obožavatelje para vijest o prekidu je poprilično zatekla, naročito ako znamo da dvojac na društvenim mrežama i dalje ima zajedničke fotografije, a nema ni punih mjesec dana kako su zajedno uživali u zagrebačkom kazalištu Luda kuća. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli majasuput (@majasuput)

 

'Luda ekipa na domaćem terenu'

Naime, krajem travnja Maja je s pratiteljima na Instagramu podijelila fotografije na kojima u opuštenoj i veseloj atmosferi uživa uz Šimu te poznata domaća glumačka imena. 

“Luda ekipa na domaćem terenu!”, napisala je pjevačica tada uz fotografiju na kojoj ona i Šime poziraju s Reneom Bitorajcem, Janom Kerekešom i Matijom Kačanom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli majasuput (@majasuput)

Sve započelo sa snimanjem spota

Podsjetimo, nakon što je Maja prošle godine potvrdila razvod od Nenada Tatarinova, sa Šimom je snimila spot za njenu pjesmu 'Nisam ja za male stvari'. Ubrzo nakon spota u javnosti su krenule glasine o njihovoj vezi, a iako su istu u početku skrivali od medija, fotografijama na društvenim mrežama naknadno su potvrdili romantični odnos. 

Maja šuputŠime ElezPrekid Veze
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike