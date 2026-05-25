Ništa nije slutilo na kraj ljubavi: Ovo je zadnja zajednička objava Maje i Šime prije prekida

Domaće medije danas je obišla vijest o prekidu jednog od najpoznatijih domaćih parova, pjevačice Maje Šuput (46) i 'Gospodina Savršenog' iz istoimenog RTL-ova showa, Splićanina Šime Eleza (27). Romansa koja je trajala nešto manje od godinu dana, sada je i službeno završila što je potvrdio i sam Šime za Net.hr.

''Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati, stoga ne planiram davati daljnje komentare na tu temu", kazao nam je Splićanin.

Brojne obožavatelje para vijest o prekidu je poprilično zatekla, naročito ako znamo da dvojac na društvenim mrežama i dalje ima zajedničke fotografije, a nema ni punih mjesec dana kako su zajedno uživali u zagrebačkom kazalištu Luda kuća.

'Luda ekipa na domaćem terenu'

Naime, krajem travnja Maja je s pratiteljima na Instagramu podijelila fotografije na kojima u opuštenoj i veseloj atmosferi uživa uz Šimu te poznata domaća glumačka imena.

“Luda ekipa na domaćem terenu!”, napisala je pjevačica tada uz fotografiju na kojoj ona i Šime poziraju s Reneom Bitorajcem, Janom Kerekešom i Matijom Kačanom.

Sve započelo sa snimanjem spota

Podsjetimo, nakon što je Maja prošle godine potvrdila razvod od Nenada Tatarinova, sa Šimom je snimila spot za njenu pjesmu 'Nisam ja za male stvari'. Ubrzo nakon spota u javnosti su krenule glasine o njihovoj vezi, a iako su istu u početku skrivali od medija, fotografijama na društvenim mrežama naknadno su potvrdili romantični odnos.