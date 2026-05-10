Bloom rasplakao Maju emotivnom čestitkom: 'Volim te najviše ikad u povijesti svijeta'

Pjevačica i poduzetnica Maja Šuput (46) u subotu je nastupala u Umagu, a društvo na koncertu pravio joj je najvažniji muškarac u njezinom životu, sin Bloom (5). Posjet Umagu poklopio se s s proslavom Majčinog dana, a Bloom je mami s raskošnim buketom čestitao njezin dan.

Šuput je objavila video gdje joj Bloom daje ružičasto-ljubičasti buket s božurima i proljetnim cvijećem te govori "Mama volim te".

Raznježila ju jedna rečenica

Na početku videa Bloom, obučen sav u bijelo, Maji govori "Sretan ti Majčin dan" te joj donosi buket. Maja je sva iznenađena upitala je li buket za nju te su ju odmah preplavile emocije.

"Ajme, hvala ti, ljubavi. Predivan je buket. Jako te volim", rekla je Šuput, a Bloom joj je uzvratio istim riječima i otkrio da je voli "najviše ikad u povijesti na svijetu".

Video je završio s velikim zagrljajem, a gesta maloga Blooma rastopila je njezine pratitelje.

"Sretan Majčin dan svim divnim mamama, i nama koje imamo sreću da to jesmo. Nema veće ljubavi, jače snage ni nježnijeg srca od majčinog. Danas slavimo sve zagrljaje, neprospavane noći i bezuvjetnu ljubav koja nas čini mamama", napisala je Maja u opisu videa.

"Najviše ikad u povijesti na svijetu, kakvo razmišljanje tako malog a u srcu velikog bića", "Sunce malo jako je pažljiv zlatno dijete" i "Srce predivno !!! Maja imaš predivnog sina", glasili su neki od komentara.

Stare i nove ljubavi

Podsjetimo, Maja je sina dobila s bivšim suprugom Nenadom Tatarinovim (43), od kojeg se razvela prošle godine nakon šest godina braka.

Maja i Nenad zaljubili su se 2017. u Šibeniku kada su ih spojili zajednički interesi te isti pogledi na svijet. Vjenčali su se u svibnju 2019., a dvije godine kasnije dobili su i sina Blooma.

Pjevačica je sada u vezi s bivšim Gospodinom Savršenim, Šimom Elezom (27).

