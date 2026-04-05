FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAPOKON POZNATO /

Šime za Net.hr otkrio planove za Uskrs: Mnoge će iznenaditi odgovor na pitanje o Maji

Šime za Net.hr otkrio planove za Uskrs: Mnoge će iznenaditi odgovor na pitanje o Maji
×
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Dok jedni planiraju luksuzna putovanja, Šime ostaje vjeran klasici - obitelji, tradiciji i dalmatinskom stolu. Ipak, odgovor na pitanje o Maji mnoge će iznenaditi…

5.4.2026.
7:59
Irena Grgić
Mia Slafhauzer/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Šimu Eleza (27) javnost je upoznala prošle godine u popularnom RTL-ovom showu 'Gospodin Savršeni', a od tada ne prestaje privlačiti pažnju, kako svojim šarmom, tako i privatnim životom o kojem se sve više priča. Uoči uskrsnih blagdana otkrio nam je kako će provesti najvažniji obiteljski vikend u godini, koje tradicije nikada ne propušta, ali i ono što sve najviše zanima - hoće li blagdane provesti s Majom Šuput (46).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Šime Elez (@simeelez)

 

Kako planirate provesti nadolazeće uskrsne blagdane? Obiteljski i mirno ili uz neko slavlje s ekipom?

Mislim da će, kao i dosad, biti spoj oboje. Odlazak na misu, jutarnje druženje i obiteljski ručak, a večer je rezervirana za druženje s prijateljima.

 

Imate li neku posebnu obiteljsku uskrsnu tradiciju koju nikad ne preskačete?

Naravno, klasične uskrsne tradicije. Bojenje jaja, tuckanje jajima, blagoslov hrane, odlazak kod babe i dide na Uskrsni ponedjeljak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Šime Elez (@simeelez)

 

Što se kod Vas obavezno nađe na uskrsnom stolu, bez čega Uskrs nije „to“?

Jaja, sirnica, francuska salata, pršut, sir, janje i odojak pa tko što voli.

 

Jeste li više tip za klasični doručak (šunka, jaja, mladi luk) ili volite nešto modernije ubaciti? Imate li neki svoj specijalitet koji pripremate za Uskrs?

Preferiram klasični doručak, mislim da tradicija ima svoju čar i čini određene dane u godini posebnima. Što se tiče pripreme hrane, taj dio još uvijek prepuštam starijima i iskusnijima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli majasuput (@majasuput)

 

Sjećate li se nekog Uskrsa iz djetinjstva koji Vam je posebno ostao u pamćenju?

U magli pamtim Uskrse iz djetinjstva, druženja s rođacima i natjecanja u tuckanju jaja. Čije će biti najčvršće i nadjačati ostala, pa varanja s drvenim i kamenim jajima zamaskirana da izgledaju kao prava. Iako je od toga prošlo gotovo 15 godina, svaki me Uskrs na to podsjeti.

 

Za kraj, moram pitati, je li i Maja dio Vaših ovogodišnjih uskrsnih planova? Hoćete li te dane provesti zajedno?

Maja i ja ovaj Uskrs nećemo provesti zajedno. Ja ću biti u Splitu s obitelji i prijateljima, a ona ima poslovnih obaveza tih dana. Okolnosti su takve, ali ništa neobično, svatko ima svoj raspored. S obzirom na to da je Uskrs vrijeme za ljude koji su ti bliski, bilo obitelj ili netko poseban, i mi ćemo nadoknaditi druženje čim se uspijemo uskladiti.

 

 

Šime ElezMaja šuputUskrs
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike