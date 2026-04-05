Šime za Net.hr otkrio planove za Uskrs: Mnoge će iznenaditi odgovor na pitanje o Maji

Šimu Eleza (27) javnost je upoznala prošle godine u popularnom RTL-ovom showu 'Gospodin Savršeni', a od tada ne prestaje privlačiti pažnju, kako svojim šarmom, tako i privatnim životom o kojem se sve više priča. Uoči uskrsnih blagdana otkrio nam je kako će provesti najvažniji obiteljski vikend u godini, koje tradicije nikada ne propušta, ali i ono što sve najviše zanima - hoće li blagdane provesti s Majom Šuput (46).

Kako planirate provesti nadolazeće uskrsne blagdane? Obiteljski i mirno ili uz neko slavlje s ekipom?

Mislim da će, kao i dosad, biti spoj oboje. Odlazak na misu, jutarnje druženje i obiteljski ručak, a večer je rezervirana za druženje s prijateljima.

Imate li neku posebnu obiteljsku uskrsnu tradiciju koju nikad ne preskačete?

Naravno, klasične uskrsne tradicije. Bojenje jaja, tuckanje jajima, blagoslov hrane, odlazak kod babe i dide na Uskrsni ponedjeljak.

Što se kod Vas obavezno nađe na uskrsnom stolu, bez čega Uskrs nije „to“?

Jaja, sirnica, francuska salata, pršut, sir, janje i odojak pa tko što voli.

Jeste li više tip za klasični doručak (šunka, jaja, mladi luk) ili volite nešto modernije ubaciti? Imate li neki svoj specijalitet koji pripremate za Uskrs?

Preferiram klasični doručak, mislim da tradicija ima svoju čar i čini određene dane u godini posebnima. Što se tiče pripreme hrane, taj dio još uvijek prepuštam starijima i iskusnijima.

Sjećate li se nekog Uskrsa iz djetinjstva koji Vam je posebno ostao u pamćenju?

U magli pamtim Uskrse iz djetinjstva, druženja s rođacima i natjecanja u tuckanju jaja. Čije će biti najčvršće i nadjačati ostala, pa varanja s drvenim i kamenim jajima zamaskirana da izgledaju kao prava. Iako je od toga prošlo gotovo 15 godina, svaki me Uskrs na to podsjeti.

Za kraj, moram pitati, je li i Maja dio Vaših ovogodišnjih uskrsnih planova? Hoćete li te dane provesti zajedno?

Maja i ja ovaj Uskrs nećemo provesti zajedno. Ja ću biti u Splitu s obitelji i prijateljima, a ona ima poslovnih obaveza tih dana. Okolnosti su takve, ali ništa neobično, svatko ima svoj raspored. S obzirom na to da je Uskrs vrijeme za ljude koji su ti bliski, bilo obitelj ili netko poseban, i mi ćemo nadoknaditi druženje čim se uspijemo uskladiti.

