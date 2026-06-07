Obljetnica smrti velikog Dražena: 'Bio je simbol nepokolebljive želje za uspjehom'

Prošlo je 33 godine otkako je u tragičnoj prometnoj nesreći život izgubio čovjek koji je bio više od sportaša, košarkaš koji je nadilazio sve i koji je bio simbol jedne generacije.

O utjecaju koji je Dražen Petrović imao na hrvatsku, ali i svjetsku košarku napisani su već brojni tekstovi. On je osoba koja je širom otvorila vrata NBA-a europskim košarkašima i koja je predvodila najuspješniju generaciju naših igrača. Nakon tog kobnog 7. lipnja 1993. u Njemačkoj nije umro "samo Dražen“, već kao da je umrla hrvatska košarka.

Iako su nakon Dražena došli mnogi sjajni igrači, nitko nikada nije nadvisio Kapetana.

Povodom obljetnice sjetili su ga se mnogi, od Dinama, na čije su utakmice on i ostali igrači Cibone odlazili, do Hrvatskog košarkaškog saveza, koji je objavio tekst na službenoj stranici, koji prenosimo u cijelosti:

"Na današnji dan, 7. lipnja, hrvatska košarka prisjeća se čovjeka koji je zauvijek promijenio njezinu povijest. Prošle su 33 godine otkako je u prometnoj nesreći pokraj njemačkog Ingolstadta tragično preminuo Dražen Petrović, jedan od najvećih sportaša koje je Hrvatska ikada imala.

Iako je njegov život prerano prekinut u 29. godini, Draženovo nasljeđe ostaje trajno utkano u hrvatski, europski i svjetski sport. Bio je simbol izvrsnosti, predanosti i nepokolebljive želje za uspjehom – košarkaški virtuoz kojeg su s razlogom prozvali Mozartom s parketa.

Svoj put prema vrhu započeo je u rodnom Šibeniku, a već kao mladić pokazivao je talent kakav se rijetko viđa. U dresu Cibone osvojio je Europu, predvodeći zagrebački klub do naslova prvaka Europe, dok je istovremeno s reprezentacijom nizao medalje na najvećim svjetskim natjecanjima.

Nakon uspješne epizode u Real Madridu ostvario je san mnogih europskih košarkaša i otišao u NBA ligu. Pravi procvat doživio je u dresu New Jersey Netsa, gdje je postao jedan od najboljih europskih igrača svoje generacije i otvorio vrata brojnim košarkašima koji su nakon njega krenuli istim putem. Njegova preciznost, natjecateljski duh i radna etika i danas se spominju kao primjer profesionalizma i predanosti sportu.

Koliki je trag ostavio govori i činjenica da su New Jersey Netsi već nekoliko mjeseci nakon njegove smrti umirovili njegov dres s brojem 3, odajući mu počast kakva je rezervirana samo za najveće. Godine 2002. posthumno je primljen u Košarkašku kuću slavnih u Springfieldu, među besmrtne velikane svjetske košarke.

Njegovo ime danas živi kroz Muzejsko-memorijalni centar Dražen Petrović u Zagrebu, kroz nagradu Hrvatskog olimpijskog odbora koja nosi njegovo ime te kroz generacije mladih sportaša koji u njegovoj priči pronalaze inspiraciju. Još važnije, živi kroz vrijednosti koje je predstavljao – rad, odgovornost, hrabrost i vjeru da se granice mogu pomicati svakoga dana.

Vrijeme prolazi, godine se nižu, ali sjećanje na Kapetana ne blijedi. Dražen Petrović ostaje vječna inspiracija hrvatske košarke i jedan od najsjajnijih simbola hrvatskog sporta.

Kapetan ostaje kapetan“, napisao je HKS na službenim stranicama.