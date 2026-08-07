Izbacili su je iz zrakoplova zbog propovijedi i poručili joj da je do daljnjeg ne žele vidjeti

Whitney Lynn, evangelička propovjednica s Floride, udaljena je neki dan s leta Alaska Airlinesa nakon što je iskoristila kašnjenje zrakoplova kako bi putnicima održala propovijed.

Zrakoplovna tvrtka navela je da je Lynn izbačena iz sigurnosnih razloga, dok je glavna protagonistica priče uzvratila tvrdnjom da da se radi o progonu kršćana.

Incident se odvio 30. srpnja na letu 708 tvrtke Alaska Airlines, koji je trebao poletjeti iz Orlanda prema San Diegu.

I sama suočena s čekanjem na pisti, Lynn je u jednom trenutku ustala sa svog sjedala, stala u prolaz i obratila se putnicima riječima: "Znam da svi čekamo. Pomalo je frustrirajuće, zar ne? Ali želim vam reći da je Božji tajming savršen i da Bog zna sve. Možda nas danas spašava od opasnosti."

Nastavila je u evangelizacijskom tonu te kazala i sljedeće: "Želim da se odmorite i da znate da vas Isus Krist toliko voli da je umro na križu za vaše grijehe. Uskrsnuo je nakon tri dana. On je živ i on je jedini pravi Bog."

Ipak, njezino je obraćanje uskoro prekinuto jer joj je prišlo kabinsko osoblje i zamolilo je da pokupi svoje stvari i napusti zrakoplov.

Na njezino pitanje zašto je tjeraju, predstavnik tvrtke objasnio je da se posada ne osjeća sigurno s njom u zrakoplovu.

"Nisam znala da je poruka Isusa Krista nesigurna", odgovorila je Lynn, koja je cijeli događaj snimila i objavila na društvenim mrežama.

U službenoj izjavi za USA TODAY NETWORK, tvrtka je potvrdila da je posada postala zabrinutija zbog ponašanja gošće u zrakoplovu, što je utjecalo i na druge putnike.

Zbog toga je Lynn zamoljena da se iskrca, a tvrtka je svemu dodala kako joj u doglednoj budućnosti neće biti dopušteno putovati na letovima Alaske Airlines, kao ni na letovima partnerskih tvrtki Hawaiian Airlines i Horizon Air.

Nakon što je udaljena s leta, Lynn je nastavila svoju misiju u zračnoj luci te je putnicima koji su čekali na ukrcaj počela dovikivati: "Oprostite, Orlando, imam kratku objavu. Upravo su me izbacili s ovog aviona jer sam govorila o Isusu Kristu. Rekli su da se ne osjećaju sigurno sa mnom u zrakoplovu. Ako ste danas kršćani, ovo su posljednja vremena... Neću prestati govoriti ljudima o Isusu jer je on jedini koji spašava."

Cijeli je događaj opisala kao duhovni rat i čin progona. "Demoni ne vole ime Isusovo", rekla je u jednom od videa.

Incident je pretvorila u serijal na TikToku pod nazivom "Izbačena s aviona zbog propovijedanja Evanđelja" te je ustvrdila da je Bog ipak djelovao jer su nakon svega dvije osobe predale svoj život Isusu.

Ovakav pristup za Lynn nije bio ništa novo. U nedavnom intervjuu za The Washington Post, objasnila je zašto bira zrakoplove kao platformu za svoje poruke.

Putnici, kaže, nemaju izbora nego čuti istinu. "Kada imam dar, kada imam splav za spašavanje, a vi se utapate, želim vam dati taj splav kako biste bili spašeni", izjavila je.

Događaj je pokrenuo žustru raspravu, ne samo o pravilima zrakoplovnih kompanija, već i unutar kršćanskih krugova o metodama evangelizacije.

I dok zrakoplovne tvrtke nemaju specifične smjernice koje zabranjuju propovijedanje, mnogi se pitaju gdje je granica između dijeljenja vjere i nametanja.

Umirovljeni pastor Rodney Kennedy izjavio je za The Washington Post da nema problema s izražavanjem vjere, ali smatra da ono zahtijeva odnos, razinu povjerenja i dopuštenja.

Prema njegovom mišljenju, poruka ne dopire do cilja kada je nametnuta publici. "Mislim da je to u konačnici odbojno i da samo pojačava predrasude koje su ljudi već imali o kršćanima", zaključio je.

Kritičari također ističu element samopromocije. Naime, tijekom incidenta, Lynn se obraćala kameri, a ne osoblju ili putnicima, što je nametnulo zaključak da joj je stvaranje sadržaja za društvene mreže jednako važno kao i sama poruka.