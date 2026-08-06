Nevjerojatni prizori na Dravi: 'Cijeli život sam tu, ali tako niska voda nikad nije bila!'

Rekordno nizak vodostaj Drave kod Koprivnice stvorio je prizore kakvi se na tom području gotovo ne pamte. Na izletištu Halasz Csarda, odnosno na ušću Mure u Dravu, voda se na pojedinim mjestima potpuno povukla, a pojavili su se dijelovi riječnog korita i ade koje su dosad uglavnom bile skrivene pod vodom.

O posljedicama dugotrajnog toplinskog vala govorio je Vinko Habek, djelatnik Općine Legrad i lovočuvar, koji kaže da tako nisku Dravu nikada nije vidio.

"Doslovno sam cijeli život na Dravi, na vodi, ali tako niska voda nikad nije bila, pogotovo na ušću. Sve se počelo pošumljavati, vidi se koliko vode nedostaje, a da ne govorim što tako nizak vodostaj radi ribama", rekao je Habek.

Nekadašnja dubina od nekoliko metara

Pokazao je i mjesto na kojem je voda nekada bila znatno dublja.

"Trenutačno smo na nekadašnjem ušću Mure u Dravu, gdje je voda bila daleko iznad moje glave. Dubina je bila dva do tri metra, a sada vidimo gdje smo nakon ovog apokaliptično niskog vodostaja Drave", kazao je.

Zbog povlačenja vode pojavili su se i novi problemi. Dijelovi kojima se sada može prolaziti pješice nekada su bili sredina riječnog korita, a sve je vidljivija i vodena kuga, skup invazivnih biljnih vrsta koje dodatno ugrožavaju već narušenu floru i faunu.

"Ovo je nekadašnja sredina korita Drave. Sada, kada je vodostaj nizak, pojavio se novi problem, a to je vodena kuga. Vidite i sami da je to problem i na Dunavu. Trebalo bi nešto poduzeti", upozorio je Habek.