Sjećate li se Ane iz 'Braka na prvu'? Danas izgleda neprepoznatljivo

Ana Jakuš gledateljima je ostala u sjećanju kao jedna od kandidatkinja RTL-ove emisije "Brak na prvu". Iako njezin brak u showu nije završio onako kako se nadala, Ana je nakon završetka snimanja okrenula novu životnu stranicu i danas živi potpuno drugačijim životom.

Osim što radi kao medicinska sestra, Ana na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz svakodnevice, putovanja i života nakon preseljenja u Norveškoj, gdje je pronašla mir i novi početak. U više je navrata istaknula kako je preseljenje bila jedna od najboljih odluka koje je donijela. Posvetila se sebi, promijenila životne navike i počela redovito trenirati. Uz teretanu, zavoljela je i sportsko penjanje te aktivan način života, a pratitelji su ubrzo primijetili veliku fizičku transformaciju zbog koje joj često poručuju da izgleda bolje nego ikad.

Iako je javnost i dalje najviše povezuje s 'Brakom na prvu', Ana je pokazala da se nakon showa može izgraditi potpuno novi život. U galeriji pogledajte kako danas izgleda Ana Jakuš i kako se mijenjala nakon završetka popularnog RTL-ova showa.