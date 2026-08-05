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FATALNA LEGENDA /

Najpoznatija kurtizana i špijunka ili dežurni krivac? Misterij koji i dalje golica maštu svijeta

Najpoznatija kurtizana i špijunka ili dežurni krivac? Misterij koji i dalje golica maštu svijeta
Foto: Fine Art Images/Album/Profimedia
Put do blještavila pariške scene za Margarethu Geertruidu Zelle, rođenu 1876. u Nizozemskoj, bio je popločan tragedijom. Nakon što je obitelj bankrotirala, a majka joj preminula, mlada Margaretha spas od siromaštva potražila je u braku.
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Njezino ime postalo je sinonim za zavodljivu špijunku, arhetip fatalne žene koja koristi svoju ljepotu kako bi izvukla tajne od moćnih muškaraca. Mata Hari, egzotična plesačica koja je osvojila Pariz, ostaje jedna od najintrigantnijih figura 20. stoljeća. No, više od sto godina nakon njezine smrti pred streljačkim vodom, ključno pitanje i dalje lebdi u zraku: je li Margaretha Geertruida Zelle doista bila smrtonosna dvostruka agentica ili tek prikladna žrtva za francusku ratnu propagandu?

5.8.2026.
19:10
Hot.hr
Fine Art Images/Album/Profimedia
Mata HariŠpijunka
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