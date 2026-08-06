Jelena Rozga raspametila tisuće, no djevojke u crvenom zasjenile su i glavnu zvijezdu večeri

Više od pet tisuća posjetitelja okupilo se na igralištu Loznica, gdje je Jelena Rozga (48) svojim najvećim hitovima rasplesala publiku i priredila večer za pamćenje. Pjevale su se „Bižuterija“, „Nirvana“, „Moderna žena“ i brojni drugi hitovi, a atmosfera je kulminirala iza ponoći velikim vatrometom kojim je obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.

Ipak, popularna pjevačica nije bila jedina koja je privlačila poglede. Fotograf portala eZadar.hr među brojnom publikom uhvatio je i raspoložene posjetiteljice koje su za ljetni izlazak birale upečatljive kombinacije, a posebno su se istaknule cure u crvenom. Osmijesi, ples i efektni outfiti učinili su svoje pa su neke od njih nakratko uspjele zasjeniti i samu zvijezdu večeri.