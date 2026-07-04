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'ZAPALILA' MURSKO SREDIŠĆE /

Jelena Rozga održala koncert za pamćenje, publika u potpunom transu plesala do kasnih sati

Jelena Rozga održala koncert za pamćenje, publika u potpunom transu plesala do kasnih sati
Foto: Zlatko Vrzan
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U sklopu manifestacije “Ljeto uz Muru”, Jelena Rozga (48) je u Murskom Središću održala koncert koji je privukao velik broj posjetitelja željnih dobre glazbe, zabave i ljetne atmosfere uz rijeku.

Prostor uz Muru bio je ispunjen publikom svih generacija, a od prvih taktova nastala je odlična atmosfera ispunjena pjesmom, plesom i dobrim raspoloženjem. Uz prepoznatljive hitove Jelene Rozge, publika je uglas pjevala i uživala u večeri koja će se još dugo pamtiti.

Posebnu pažnju privukle su i brojne mlade djevojke koje su svojim ljetnim izdanjima dodatno podigle dobru atmosferu, a cijeli je događaj imao pravi festivalski, opušteni ugođaj uz Muru.

Cijelu galeriju fotografija možete pogledati na eMedjimurje.

4.7.2026.
12:17
Hot.hr
Zlatko Vrzan
Jelena RozgaMursko SredišćeKoncertAtmosfera
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