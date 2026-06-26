Suze, emocije i najveći hitovi: Pogledajte kako je Jelena Rozga priredila koncert za pamćenje

Jelena Rozga priredila je večer za pamćenje na drugoj večeri festivala Melodije Jadrana, gdje je u čarobnom ambijentu Galerije Meštrović obilježila velikih 30 godina uspješne glazbene karijere. Nakon što je festival u četvrtak otvorio nastup legendarne talijanske grupe Ricchi e Poveri, druga festivalska večer u potpunosti je pripala jednoj od najomiljenijih domaćih pjevačica.

Emotivnim koncertom Rozga je publiku provela kroz svoje najveće hitove. Večer je otvorila pjesmom "Cirkus", a već s prvim taktovima "Bižuterije" raspoloženje je dosegnulo vrhunac i publika je zapjevala uglas.

Poseban trenutak večeri bio je i emotivan govor kojim se zahvalila publici u svom rodnom Splitu. Priznala je da joj je upravo pred domaćom publikom uvijek najteže, ali i najljepše nastupati, zbog čega joj je ovaj jubilej bio još značajniji.

Kako je izgledala posebna večer u kojoj je Jelena Rozga proslavila 30 godina karijere, pogledajte u galeriji.