OPUSTILA SE /

Kako izgleda kada Jelena Rozga zapjeva u automobilu? I ona se uživi u pjesmu

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Jelena Rozga na Instagramu je podijelila raspjevani video iz automobila, a na repertoaru se našao stari hit grupe Magazin

1.6.2026.
20:44
Hot.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ima li bolje anti-stress terapije od pjevanja u automobilu? Glazbenica Jelena Rozga (48) na svom je Instagram profilu pokazala kako to izgleda kad ona zapjeva tijekom vožnje, a snimka je oduševila njezine obožavatelje.

Baš kao i na repertoaru mnogih Hrvata, i na njezinoj se playlisti našla pjesma "Ljube Se Dobri, Loši, Zli", Magazinov hit iz 1989. godine. 

"Ljubav nam svima dobro stoji", napisala je dobro raspoložena glazbenica koja posljednjih mjeseci ne krije koliko je sretna u ljubavi.

Već neko vrijeme Rozga je u sretnoj vezi s glazbenikom Ivanom Huljićem, 38-godišnjim sinom Tončija i Vjekoslave Huljić koji su napisali velik broj Rozginih hitova kojima desetljećima uveseljava svoje obožavatelje i vjernu publiku.

Unatoč velikom interesu javnosti, o svojoj ljubavi Ivan i Jelena govore rijetko, no poznato je da u slobodno vrijeme vole putovati. Rozga je već u nekoliko navrata istaknula kako je baš Huljić njezina najveća podrška jer je i sam odrastao u svijetu glazbe pa dobro razumije njezin dinamičan život i česta putovanja na gaže.

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
