Jelena Rozga o vezi s Ivanom i vjenčanici: 'Tonči Huljić me ne zove snahom'

Pjevačica Jelena Rozga (47) ponovno je u središtu medijske pozornosti, ovaj put zbog svog ljubavnog života. Ranije je za Net.hr potvrdila vezu sa skladateljem Ivanom Huljićem (37), s kojim je ljubavnu priču započela još prije deset godina. Da su si dali novu priliku, prvi su otkrili susjedi, no pjevačica im ne zamjera.

"Ne ljutim se na susjede što su otkrili moju vezu s Ivanom. Možda bih i ja rekla da sam nekoga vidjela. Nije da smo se mi skrivali. Samo ja ne volim pričati privatno o tome, volim to čuvati za sebe, volim živjeti što mirnije. Ne volim stalno iskakati, nikad nisam bila takva i 30 godina funkcioniram tako pa ne bih htjela to mijenjati", rekla je Rozga za Blic.

"Naša ljubav je uvijek bila tu, duboko u srcu. Samo su neke druge okolnosti bile prisutne pa smo se malo razdvojili, a sada smo ponovno zajedno i nikad sretniji", dodala je pjevačica.

Iako se o svadbi zasad ne govori, Jelena otkriva da već neko vrijeme razmišlja o vjenčanici.

"Ranije bih ti rekla da volim jednostavan bijeli saten. Sada mi se sviđa vjenčanica iz filma 'And just like that', koju nosi Carrie Bradshaw, a kreirala ju je Vivienne Westwood. Zasigurno je to jedna od najljepših vjenčanica koje sam vidjela. Međutim, ona nije bila sretna pa sam pomislila, neću onda ni ja", iskreno je dodala.

Kada je riječ o poslu, Rozga tvrdi da se profesionalni odnos s Tončijem Huljićem nije promijenio unatoč privatnim okolnostima.

"Ja sam odgovorna i disciplinirana kada je posao u pitanju, tu nema odstupanja. To je ruska baletna škola koja me tome naučila. Privatno, ako mi se ukaže prilika, ponekad budem razmažena. S Tončijem Huljićem se ništa nije promijenilo, i dalje jednako surađujemo, jedino što sada dok ručamo pričamo o pjesmama i na licu mjesta prolazimo kroz tekst. Tako funkcioniramo zadnjih 30 godina, tako je i danas. Ništa se nije promijenilo i ne zove me snaha, nego samo Jelena", zaključila je pjevačica.

