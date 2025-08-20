Poznata Hrvatica doživjela transformaciju: 'Izgledam bolje nego prije pet godina'

Plesačica Paula Jeričević Tonković (30) u ožujku je postala majka dječaka Jadrana. Poznata Hrvatica nerijetko dijeli slatke prizore sa sinčićem i suprugom Filipom Tonkovićem, no ponekad pratiteljima pokazuje kako izgleda njen oporavak nakon poroda. Paula je ovaj put oduševila fotografijom u bikiniju, a pritom pružila podršku svim majkama koje se možda ne osjećaju najbolje u vlastitoj koži zbog fizičkih promjena nakon trudnoće.

"Nisam opterećena izgledom, ne tražim komplimente samo sam stvarno sretna da samoj sebi izgledam bolje nego prije pet godina. Prvi put u životu imam neke naznake oblina i baš sam si sretna! Eto, samo mala podrška firškim mamama koje se možda ne osjećaju najbolje. Dajte vremenu vremena", napisala je te se našalila da je u fotografiji stisnula trbušnjake da bi bili vidljiviji.

"Divno izgledaš, ali meni si u svim oblicima odlična", "Drago mi je zbog tebe", "Imaš bolje tijelo od mene koja nisam rodila", "Prezgodna si", samo su neki od komplimenata i poruka podrške koje su pratitelji uputili poznatoj plesačici.

Paula je nakon dolaska sinčiča za Net.hr otkrila kako je tekao oporavak, ali i izgledao dolazak djeteta u obitelj.

"Mali se super uklopio u naš život, tako da jednostavno ne znam što bih rekla. Sve je nekako lijepo teklo, a prvi dani su uglavnom izgledali tako da smo se s njim mazili, pazili ga, voljeli i gledali, ne mogući vjerovati da je on stvarno tu. Smiješno je to reći, ali nama je bilo baš nestvarno. To malo biće je sad naše i sve je bilo ispunjeno nekim mirom, srećom, ali u isto vrijeme i ushićenjem", otkrila nam je ranije, objasnivši da se tijekom trudnoće borila s viškom kilograma, no oni su se brzo skinuli i to bez pretjeranih treninga.

Podsjetimo, Paula je s odvjetnikom Filipom stala pred oltar 2022. godine, nakon 11 godina veze. Poznaju se od djetinjstva, a od četvrtog razreda osnovne škole pohađali su i isti razred. Njihovo prijateljstvo nastavilo se u srednjoj školi te je ono preraslo u ljubavnu vezu kad su bili maturanti.

