Tvrdi kako je bila Putinova djevojka sa 17 godina: Snimala se za erotske kalendare

Nova knjiga ruskih novinara Romana Badanina i Mihaila Rubina donosi niz tvrdnji o privatnom životu ruskog predsjednika Vladimira Putina (72), a u središtu priče našla se Alisa Harčeva (32), tada 17-godišnja djevojka iz erotskog kalendara snimljenog uoči predsjedničkih izbora 2012. godine. Prema navodima autora, Putin je uz kalendar dobio i kontakte modela, a Harčeva je ubrzo počela odlaziti u predsjednikovu rezidenciju.

Izvori tvrde da su se njihovi susreti održavali otprilike svaka dva tjedna tijekom cijele godine. U to vrijeme, Harčeva je neočekivano upisala prestižni MGIMO, fakultet rezerviran za djecu bogatih i politički utjecajnih obitelji, iako je samo godinu ranije pala prijemni na Moskovskom državnom sveučilištu.

Nekoliko godina kasnije, za Putinov 60. rođendan, objavila je na svom blogu provokativan post pod naslovom “Pussy for Putin”, ali ga je ubrzo uklonila, kao i većinu ranijih fotografija.

U javnosti se počelo nagađati o povezanosti s predsjednikom, nakon što je došla do luksuznog stana u Moskvi, navodno preko Grigorija Baevskog, bliskog suradnika Putinovih prijatelja. Ona je tvrdila da je stan kupljen putem agencije i da ga otplaćuje na kredit.

Autori knjige navode i kako je Harčevin otac primao mjesečne uplate od Vladimira Tabaka, čovjeka koji je stajao iza erotskog kalendara i koji je i danas aktivan u propagandnim projektima. Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov tvrdi da predsjednik Baevskog uopće ne poznaje, a priča je otvorila novo poglavlje špekulacija o povlasticama koje su navodno dobivale žene iz Putinova bliskog kruga.

