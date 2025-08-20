Kralj funka i dalje živi: Ella Dvornik objavila očeve dosad neviđene fotografije

Umjesto tuge zbog gubitka Dina Dvornika, njegova kći Ella Dvornik i obitelj zahvalni su što su imali priliku dijeliti život s njim. Danas, na njegov rođendan, Ella se prisjetila u objavi na Instagramu: “Brat bi danas imao 61. godinu. Više od žaljenja što ga nema, smo sretni što smo imali priliku da ga imamo".

"I dalje živi u pričama konobara, glazbenika, slučajnih prolaznika i taksista koji nam svako malo otkriju neku vlastitu anegdotu za koju nismo znali. Često se našalim da je u biti živio stotine života, a nove još uvijek otkrivamo”, dodala je njegova kćer u objavi.

Dino Dvornik i dalje živi kroz sjećanja i priče ljudi koji su ga poznavali, ali i onih koji su se s njim susreli samo nakratko. Njegova energija, humor i neponovljiva karizma ostavili su dubok trag u hrvatskoj glazbi i kulturi, a nove generacije i dalje pronalaze inspiraciju u njegovom životu i glazbi.

