Ava Karabatić progovorila o ismijavanju nakon očeve smrti: Obratila se 'tukama' i zahvalila 'katolkinjama'

Ava Karabatić (37) bivša reality zvijezda i spisateljica, ponovno je privukla pažnju javnosti emotivnom objavom na Facebooku, u kojoj se osvrnula na teške trenutke kroz koje prolazi nakon očeve smrti.

Podsjetimo, njezin otac preminuo je dok su boravili u Srbiji, a Ava je tada pokrenula prikupljanje donacija za njegov pogreb, što je izazvalo brojne negativne komentare.

U novoj objavi naglašava da se ismijavanje i nakon pogreba ne stišava te da neki danima koriste njezinu fotografiju s podočnjacima i tugom na licu kako bi je ponizili. "Ne sramim se boli, tuge ni trenutaka slabosti. To je dio mog života, mog puta i moje snage", napisala je Ava, dodajući da joj ni takve objave ne mogu srušiti samopouzdanje.

Posebno se osvrnula na žene koje je vrijeđaju, nazivajući ih "tuketinama koje nemaju posla dok čekaju muža od 'posla'", dok se zahvalila ženama koje su "normlane, domaćice, katolkinje" te onima koje je na cesti zagrle ili pogledom pruže podršku.

Ava je priznala i da u životu nije donosila uvijek najbolje odluke, ali da stoji iza sebe. Podsjetila je da je sama otišla živjeti u Zadar, radila u domu za starije, upisala latinski i talijanistiku, te sve završila redovno. "Ako vas ova slika vrijeđa, neka vas. Mene podsjeća da iz svake tame izrastem još jača", poručila je.

Karabatić je ranije otkrila i da je s ocem doživjela financijski slom, izgubili su stan u Splitu i ostali bez doma. Nakon očeve smrti ostala je potpuno sama i, kako kaže, bolesna.

Također, Ava poručuje da ne odustaje i da će i dalje koračati naprijed, bez obzira na osude koje dolaze sa svih strana.

