Rođena u Moskvi, odrasla u Beogradu: Tko je nova zvijezda serije Tajkun?

Druga sezona hvaljene serije Tajkun premijerno stiže na platformu Voyo 19. rujna. Uz Dragana Bjelogrlića, koji tumači moćnog tajkuna Vladana Simonovića, pažnju publike sve više privlači i mlada glumica Teodora Dragićević.

Rođena 2001. godine u Moskvi, Teodora je djetinjstvo provela u ruskoj prijestolnici, gdje je završila osnovnu školu i pohađala muzičku i vojnu školu. U tinejdžerskim godinama preselila se u Beograd, koji naziva gradom svojih prvih velikih ljubavi i pravih prijateljstava. Tamo je završila gimnaziju i školu glume, a sa samo 16 godina upisala je Fakultet dramskih umjetnosti, prenosi RTL.

„Nikada nisam požalila što sam ranije krenula na fakultet. Brzo sam počela raditi i stekla iskustvo koje mi je puno značilo“, kaže mlada glumica za RTL. Dodala je da privatno najviše cijeni mir i vrijeme za sebe, pa se često povlači od reflektora, a uživa i u putovanjima – ponekad i sama.

Uloge koje su je proslavile

Šira publika upoznala ju je u ulozi kćeri Vladana Simonovića u seriji Tajkun, dok je ulogom u seriji U Klinču dodatno skrenula pažnju na sebe. Tamo je utjelovila mladu Teu, bivšu ljubav Aljoše, kojeg glumi pjevač Mihajlo Veruović Voyage. Iako nije imala mnogo scena, njezin lik bio je važan za razvoj priče.

Uz televiziju, Teodora gradi i zapaženu kazališnu karijeru, a kolege je hvale zbog predanosti i profesionalnosti.

Što donosi druga sezona Tajkuna?

Serija Tajkun jedna je od najuspješnijih regionalnih produkcija posljednjih godina. Kroz lik Vladana Simonovića, kojeg tumači Dragan Bjelogrlić, otvara teme ratnog profiterstva, moći i skrivenih tajni.

Druga sezona, koja uskoro stiže na Voyo, donosi još više intriga, sukoba i dramatičnih preokreta, a publika će imati priliku ponovno uživati u glumi najpoznatijih regionalnih imena.

Prva sezona već je dostupna na platformi Voyo, a premijera druge zakazana je za 19. rujna.

POGLEDAJTE VIDEO: LAURA prilog

