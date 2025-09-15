Zvijezde odale počast obitelji Dedić: Više od 60 glazbenika slavilo Gabi, Matiju i Arsena Dedića

U Zagrebu je u nedjelju navečer na Strossmayerovu trgu održan koncert posvećen Gabi Novak, Matiji i Arsenu Dediću. Više od 60 izvođača okupilo se kako bi odalo počast ovoj velikoj glazbenoj obitelji, a pratila ih je brojna publika.

Program je pripremio Ante Gelo, a večer je obuhvatila sve ono što su Dedići ostavili iza sebe – prepoznatljive pjesme Gabi Novak, stihove Arsena Dedića i jazz skladbe Matije Dedića.

Na pozornici su nastupili brojni glazbenici, među njima Zdenka Kovačiček, Ksenija Erker, Tamara Obrovac, Darko Rundek, Drago Diklić, Jasna Zlokić, Zoran Predin i mnogi drugi. Izvedene su poznate pjesme poput "Vino i gitare", "Pamtim samo sretne dane", "Nada" i mnoge druge.

Ovaj koncert održan je u godini velikih gubitaka za hrvatsku glazbu. Gabi Novak preminula je 11. kolovoza 2025. u 89. godini. Samo dva mjeseca ranije, 8. lipnja, preminuo je i njezin sin Matija Dedić, jedan od najistaknutijih hrvatskih jazz pijanista, u 52. godini života. Arsen Dedić, kantautor i skladatelj, preminuo je još 2015. godine.

Prije nekoliko dana održana je i komemoracija za Gabi Novak u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog, na kojoj su se kolege, prijatelji i suradnici oprostili od nje i zahvalili joj na neizbrisivom doprinosu hrvatskoj glazbi.

