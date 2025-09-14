Kovačević se znojio na klupi i hvatao za glavu, a u loži smrknuta lica

Dinamo je na Maksimiru u šestom kolu HNL-a poražen od Gorice 2-1.

Kovačević je napravio par zamjena u početnoj momčadi. Na lijevog beka vratio se Perez Vinlöf, a među pričuve je preselio Bruno Goda. Gonzalo Villar se ponovno vratio na svoje mjesto u veznom redu, no Luka Stojković nije ispao iz momčadi nego je prebačen na lijevo krilo, a na klupu je prvi put ove sezone u prvenstvenim utakmicama preselio Gabriel Vidović.

Nakon pomalo tromog otvaranja s obje strane, Gorica je u 21. povela. Dominguez je izgubio loptu pred svojim šesnaestercom. Trontelj ju je poslao dalje, a Iker Pozo zabio za vodstvo gostiju.

Šokiralo je to Dinamo, au 36. Gorica je umalo zabila i drugi gol. Čuić je lijepo ubacio u peterac gdje se Pršir izborio za mjesto ispred McKenne i glavom u padu pucao, ali tik preko gola.

Tribine Maksimira su igrače ispratile glasnim zvižducima na poluvrijeme, a u nastavka je Kovačević krenuo s tri zamjene. Izašli su Villar, Lisica i Vinlof, a ušli Varela, Bakrar i Goda.

No, nakon samo dvije minute igre u nastavku Gorica je zabila i drugi gol. Čuić je uzeo loptu i ubacio s lijeve strane, Pršir ju je propustio, a Trontelj s ruba šesnaesterca precizno zabio za 2-0 i novi hladan tuš za domaćine.

U 57. Kulenović je ušao umjesto Ljubičića i odmah utrčao pred gol na korner. Nitko od igrača Gorice nije ga preuzeo, a Kulenović je tako za samo 15 sekundi u igri glavom smanjio na 2-1 Gorice.

U 60. je Stojković dobio žuti zbog, činilo se, visoko podignute noge, ali Bebek je pozvao Pavlešića da pogleda taj start i odluči je li to ipak za izravni crveni. Pavlešić je nakon toga poništio žuti i pokazao izravni crveni karton za Stojkovića.

U nastavku utakmice Dinamo je pokušavao sve što je mogao, no Gorica je s igračem više te napade uspijevala zaustavljati, a zatim i 'krasti' vrijeme zbog kojeg su gosti dobili 'brdo' žutih.

Nakon devet minuta nadoknade, Gorica je uzela sva tri boda, a Dinamo propustio priliku odvojiti se na vrhu te tako, baš kao i Hajduk, derbi u Splitu čeka sa svježim porazom u džepu.

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu 20. rujna možete od 17.00 pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.