Indira i Scooter na Velesajmu, Prljavci na Šalati: Sinoć je Zagreb gorio! Pogledajte prizore

Subota 13. rujna donijela je glazbeni spektakl u dva različita dijela grada Zagreba jer je na Velesajmu održano veliko finale Fair Festa uz nastup njemačke techno legende Scooter i Indire Forze, dok je u isto vrijeme na Šalati Prljavo kazalište pred tisućama obožavatelja slavilo 45 godina od izlaska legendarnog albuma Crno-bijeli svijet.

Publiku je na Velesajmu najprije rasplesala Indira Forza, koja je svojim nastupom podigla atmosferu i pripremila teren za ono što je uslijedilo, a onda je na pozornicu zakoračio Scooter i nastao je pravi delirij. Ovaj njemački techno sastav sinonim je za zarazne refrene i energične beatove koji već tri desetljeća tresu europske klubove, a jučer je po prvi put nastupio u Zagrebu i priredio koncert o kojem će se dugo pričati. Uz njih su nastupili i DJ Kneža te DJ Krnye pa je završnica Fair Festa postala prava rave ludnica za kraj ljeta.

Dok su jedni plesali na Velesajmu, drugi su na Šalati pjevali u glas s Prljavim kazalištem koje je obilježilo 45 godina od izlaska albuma Crno-bijeli svijet. Davorin Bogović i bend poveli su publiku na glazbeno putovanje kroz pjesme koje su oblikovale domaću rock scenu i postale bezvremenski hitovi. Kako je to izgledalo? Pogledajte u našoj galeriji.