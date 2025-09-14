NEMA LABAVO /

Možete ćete baš sada poželjeti u teretanu: Pogledajte mišiće ministra Habijana

Foto: Sandra Simunovic/pixsell
Ministru pravosuđa i uprave Damiru Habijanu vježbanje u teretani dio je njegove svakodnevne rutine. Fotografije isklesanog tijela rado je dijelio sa svojom publikom prije nego što je preuzeo funkciju u Vladi Andreja Plenkovića

Sadržaj koji je objavljivao bio je raznolik - dijelio je slike s maratona, trenutke iz teretane i opuštajuće scene s plaže. Često je pozirao bez majice ili samo u gaćicama, ističući svoje tijelo. 

U RTL Direktu komentirao je svoje navike. 'Dan ima 24 sata i onaj tko mi kaže da jedan sat dnevno ne može odvojiti za sebe... Netko gleda televiziju, netko prati serije, netko možda pročita novine. Ja tih sat vremena želim posvetiti sebi - ako jedan sat u danu ne mogu izdvojiti..', rekao je Habijana na početku svog ministarskog mandata, u prosincu 2023. godine. 

A kako to izgleda kada ministar Habijan izdvoji vrijeme za sebe, ovjekovječile su kamere Pixsellove fotoreporterke koje možete pogledati u našoj fotogaleriji. 

14.9.2025.
16:48
danas.hr
Sandra Simunovic/pixsell
TeretanaDamir HabijanVježbanje
