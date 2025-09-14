'Once In A Lifetime': Poznati i slavni gledali su jedan od najvećih obračuna 21. stoljeća

Epski obračun između dva čudesna boksača Saula “Canela” Alvareza (63-2-2) i Terencea “Buda” Crawforda (41-0) za status apsolutnog svjetskog prvaka u super srednjoj kategoriji, privukla su brojne poznate. Allegiant stadion u Las Vegasu, dom NFL momčadi Las Vegas Raidersa, bilo je poprište ponajvećeg boksačkog obračuna u 21. stoljeću, a sama priredba je brendirana pod sloganom “Once In A Lifetime” (op.a. jednom u životu). Svi su htjeli biti dio spektakla o kojem će se pričati unucima...

Slavni i poznati, holivudske zvijezde, oskarovci, sportaši, bivši sportaši, bogataši, glazbenici, šeici, svi živi gledali su kako Canelo i Crawford vode bitku svih bitaka. Sofia Vergara, Charlie Sheen, Stephen A. Smith, Jeremy Renner, Khalifa, Chappele, Michael J. Fox, Mark Whalberg i mnogi drugi su na Allegiant stadionu. Isto tako, ovaj obračun nije ušao povijest zbog statusa Meksikanca i Amerikanca koji slove za ponajbolje boksače u svojim kategorijama ikad, već se radilo o debiju Zuffa Boxinga na velikoj sceni.

Radi se o novoj profesionalnoj boksačkoj promociji čiji su pokretači Turki Alalshikh i UFC-ov čelnik Dana White. Glavni čovjek UFC-a već je ranije u više navrata istupao s tezom da je boksačko tržište postalo arhaično i fragmentirano te je predlagao centraliziran model poput UFC-a. “Summa summarum” - White želi privatizirati boks, dok je Alalshikhu cilj što lakše dogovoranje mečeva ovakvog kalibra. Terence Crawford pobijedio je jutros po našem vremenu Canela Álvareza pred 70.482 gledatelja. Bio je to "rat" u ringu koji je otišao u svih 12 rundi. Suci su na kraju ove povijesne boksačke balade bodovali 116-112, 115-113 i 115-113 za Crawforda. Crawford je ispisao povijest i postao prvi čovjek koji je ujedinio sve svjetske titule u trećoj različitoj težinskoj kategoriji u eri četiri velika pojasa (WBA, WBC, IBF, WBO), postavši apsolutni boksački vladar. Titule je u dosadašnjoj karijeri osvajao u četiri divizije, a ovo mu je bio prvi nastup u super srednjoj kategoriji (-76,2 kg).

