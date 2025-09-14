Crawford pobijedio Canela u ponajvećem obračunu 21. stoljeća i ispisao povijest boksa

Terence Crawford pobijedio je jutros po našem vremenu Canela Álvareza u Las Vegasu, pred 70.482 gledatelja na Allegiant stadionu u Las Vegasu, domu NFL momčadi Las Vegas Raidersa. Čudesni Amerikanac je ovom pobjedom ispisao povijest i postao prvi čovjek koji je ujedinio sve svjetske titule u trećoj različitoj težinskoj kategoriji u eri četiri velika pojasa (WBA, WBC, IBF, WBO), postavši apsolutni boksački vladar. Titule je u dosadašnjoj karijeri osvajao u četiri divizije, a ovo mu je bio prvi nastup u super srednjoj kategoriji (-76,2 kg). Prije toga je bio neosporni u juniorskoj i velter kategoriji.

Bio je to "rat" u ringu koji je otišao u svih 12 rundi. Suci su donijeli jednoglasnu odluku, a nakon što je proglašen pobjednik, Crawford se rasplakao. Emocije su ga svladale. Suci su na kraju ove povijesne boksačke balade bodovali 116-112, 115-113 i 115-113 za Crawforda.

"Ne znam je li ovo moj posljednji meč u karijeri. Moram sjesti sa svojim timom i vidjeti što dalje", kazao je Crawford u ringu nakon pobjede.

Canelo je u svom davanju izjava rekao:

"Nisam poražen. Već samim sudjelovanjem u ovako mečem velikom je pobjeda za mene. Ponosan sam što sam dijelio ring s ovako velikim boksačem poput Crawforda, a ako ćemo nas dvojica ponovno u ring, bila bi mi opet velika čast. Osjećam se sjajno, snažno, imam legacy".

Crawfordova prednost u brzini bila je očita, jer je tijekom cijele borbe zasipao Alvareza svojim direktima i učinkovito nizao kratke kombinacije prije nego što je plesom izbjegao Alvarezove snažne udarce. Dok je gradio prednost na bodovnim karticama, Crawford je samouvjereno stajao u džepu i razmjenjivao udarce s Alvarezom u drugoj polovici borbe, zadajući oštrije i snažnije udarce. Alvarez (63-3-2, 39 KO) prekinuo je svoj niz od šest pobjeda. U svibnju je u svojoj prethodnoj borbi jednoglasnom odlukom pobijedio Williama Sculla. Crawford i Alvarez su rangirani na 3. i 8. mjestu ESPN-ove pound for pound ljestvice.

Ovaj meč nije samo ušao u boksačku povijest zbog statusa Crawforda i Canela koji slove za ponajbolje boksače u svojim kategorijama ikad, niti samo zbog rekordnog "gatea", već zbog toga što je ovo bio debi Zuffa Boxinga na velikoj sceni.

Radi se o novoj profesionalnoj boksačkoj promociji čiji su pokretači već spomenuti Turki Alalshikh i UFC-ov čelnik Dana White. Glavni čovjek UFC-a već je ranije u više navrata istupao s tezom da je boksačko tržište postalo arhaično i fragmentirano te je predlagao centraliziran model poput UFC-a. “Summa summarum” - White želi privatizirati boks, dok je Alalshikhu cilj što lakše dogovoranje mečeva ovakvog kalibra.

