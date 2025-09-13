Procurilo ime sljedećeg Delijina protivnika, čeka ga borac koji je rušio ozbiljna imena

Čini se da je otkriveno ime novog protivnika Ante Delije u UFC-u. Riječ je dominikanskom borcu Waldu Cortes-Acosti ako je vjerovati tamošnjim medijima.

Delija je prije tjedan dana na UFC debiju uvjerljivo svladao i nokautirao Poljaka Marcina Tyburu, a već par dana kasnije je otkrio da ga uskoro čeka nova borba pod okriljem najjače svjetske MMA organizacije. Više izvora koji se bave MMA-om navodi da je Delijin sljedeći protivnik Cortes-Acosta koji je sam potvrdio da se uskoro vraća u kavez.

Borba bi se mogla održati prvog studenog kada se UFC Fight Night 263 održava u Vegasu, a moguć je i termin tjedan dana kasnije na UFC Fight Nightu 264. Još čekamo službenu potvrdu, a dominikanski je udarač itekako ozbiljan protivnik.

U karijeri ima omjer 14-2, a u UFC-u se borio čak 9 puta uz omjer 7-2. Posljednju borbu je izgubio krajem kolovoza od Sergeija Pavlovicha jednoglasnom odlukom sudaca. Prije toga je bio u nizu od pet pobjeda, a pobjeđivao je velika imena poput Andreja Arlovskog, Sergeja Spivaka, Ryana Spanna i Robelisa Despaignea.

