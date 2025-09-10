Veočić izborio polufinale SP-a: Hrvatska napokon slavi medalju nakon 20 godina čekanja

Hrvatski boksač Gabrijel Veočić plasirao se u polufinale Svjetskog prvenstva u Liverpoolu nakon što je u četvrtfinalnom susretu poluteške kategorije (do 80 kg) pobijedio bugarskog boksača Williama Čolova jednoglasnom odlukom sudaca sa 5-0.

Veočić je ulaskom u polufinale osigurao najmanje brončanu medalju, prvu za Hrvatsku na svjetskim prvenstvima nakon 20 godina. Posljednje svjetsko odličje osvojio je Mario Šivolija Jelica koji je 2005. u Kini bio drugi. Uz Šivoliju, medalju za samostalnu Hrvatsku na svjetskim prvenstvima osvojio je još samo Filip Palić, koji je 2001. godine bio brončani.

Za 24-godišnjeg olimpijca iz Slavonskog Broda, dvostrukog prvaka Europe, ovo je najveći uspjeh u karijeri nakon dva peta mjesta na Svjetskim prvenstvima 2021. i 2023. godine.

Veočić je SP otvorio pobjedom protiv Dominikanca Noela Pacheca, potom je u osmini finala porazio ivšeg svjetskog prvaka iz 2021. godine, Amerikanca Gonzalesa, da bi u četvrtfinalu bio bolji od viceprvaka prošlogodišnjeg U-23 Europskog prvenstva.

Veočića u subotnjem polufinalu čeka meč protiv Uzbekistanca Javohira Ummatalieva koji je u četvrtfinalu jednoglasnom odlukom sudaca porazio Kazahstanca Nurbeka Oralbaija, srebrnog s prošlih Olimpijskih igara.

U srijedu će se za plasman u polufinale boriti i Luka Pratljačić u superteškoj kategoriji +90 kg protiv protiv Kazahstanca Ajbeka Oralbaja.

Pogledajte video: Rukometaši Zagreba kreću u novu sezonu Lige prvaka, skupina je iznimno teška