Matković na parketu, Zubac izvan sastava: Evo kako su prošli Hrvati u NBA noći

Phoenix Sunsi su sinoć u gostima sa 115-108 pobijedili New Orleans Pelicanse Karla Matkovića.

Devin Booker postigao je 12 poena, a Mark Williams 10 u zadnjoj četvrtini za gostujući Phoenix. Booker, koji je završio utakmicu s 30 poena i devet skokova, i Williams, koji je postigao 24 poen uz 13 skokova, predvodili su Phoenix u tijesnoj zadnjoj četvrtini, uključujući odlučujuću seriju 18-8 u posljednjih 4:49 minuta. Kod Pelicansa, koji imaju omjer pobjeda i poraza 8-24, najbolji je bio Zion Williamson s 20 koševa, a Jordan Poole je ubacio 19 koševa. Karlo Matković je odigrao osam i pol minuta za Pelicanse, zabivši tom vremenu tri koša (šut iz igre 1/2, trice 1/1) i ugrabivši tri skoka.

Utah Jazz su u Salt Lake Cityju sa 131-129 svladali Detroit Pistonse, a pobjedu im je osigurao Keyonte George koji je zabio koš 2,1 sekundu prije kraja. George je utakmicu završio s 31 poenom, a Lauri Markkanen je dodao 30 poena U nastojanju da ostvare četvrtu uzastopnu pobjedu, Pistonsi su izjednačili na 129-129 18,1 sekundi prije kraja nakon naleta od četiri poena Cadea Cunninghama, koji je imao zakucavanje, ukradenu loptu i dva slobodna bacanja u razdoblju od 46 sekundi. No, Jazz je potom loptu predao Georgeu koji je s 2,4 metra zabio koš za pobjedu domaće momčadi. Pistonsi su imali priliku za pobjedu, ali Cunningham je promašio šut sa sedam metara, omogućivši Utahu da prekine niz od četiri poraza. Brice Sensabaugh dodao je 20 poena, Jusuf Nurkić 16, a Kevin Love 14 za Utah, koji je iskoristio prednost od 25-15 u slobodnim bacanjima kako bi napravio razliku u utakmici. Kod Pistonsa Cunningham je završio s 29 poena i 17 asistencija.

Los Angeles Clippersi su na gostovanju s 119-103 pobijedili Portland Trail Blazerse, a do pobjede ih je vodio James Harden s 34 koša i šest asistencija. Brook Lopez je dodao 31 ubačaj, od čega je devet trica za Clipperse, kojima je ovo prvi niz od tri pobjede u sezoni. Kawhi Leonard je postigao 21 od svojih 28 poena u drugom poluvremenu, te sakupio osam skokova i šest asistencija. Ivica Zubac nije igrao za Clipperse zbog ozljede. Deni Avdija je bio najbolji pojedinac Portlanda, utakmicu je završio s 29 poena, devet skokova i devet asistencija. Los Angeles nijednom nije vodio tijekom prvih 32 minuta, a u trećoj četvrtini je zaostajao 72-62 prije nego što je postigao 16 uzastopnih poena za vodstvo koje nisu ispustili do kraja.

Boston Celtics su produžili niz na četiri pobjede nadigravši u Indianapolisu sa 140-122 Indiana Pacerse. Jaylen Brown je zabio 30 koševa, Payton Pritchard je ubacio 29 koševa uz devet skokova i pet asistencija za Celticse, koji su u prvoj četvrtini zaostajali 15 poena. Sam Hauser ušao je s klupe i ubacio 23 poena. Boston je također primio 21 poen, pet skokova i šest asistencija od razigravača Derricka Whitea.

Indiana je pretrpjela sedmi uzastopni poraz i četvrti uzastopni domaći poraz i sada ima najgori omjer u ligi s 6-25. Andrew Nembhard predvodio je Pacerse s 18 poena i osam asistencija.

Miami Heat su prekinuli niz od tri poraza nakon što su i gostima sa 126-111 bili bolji od Atlanta Hawksa. Norman Powell postigao je 25 poena, Pelle Larsson je dodao 21 poen, a Andrew Wiggins 18 poena.Trae Young postigao je 30 poena za Hawkse, što je najviše na utakmici, dok je Jalen Johnson ubacio 24 koša uz devet skokova i 10 asistencija za svoj 12. uzastopni double-double za Atlantu, koja je izgubila peti put zaredom i deveti u posljednjih 11 utakmica.

Washington Wizards su prekinuli niz od dva poraza nadigravši na svom terenu sa 138-117 Toronto Raptorse. Kyshawn George postigao je 23 poena, a CJ McCollum i Bilal Coulibaly dodali su po 21 poen za Washington koji više nema najgori omjer u NBA. Brandon Ingram s 29 poena predvodio je Raptorse, dok je Immanuel Quickley postigao 25, a Ja'Kobe Walter 15 s klupe. Toronto je pretrpio treći poraz u četiri utakmice.

Chicago Bulls su u gostima sa 109-102 svladali Philadelphia 76erse zahvaljujući seriji od 13-2 na kraju utakmice. Coby White postigao je devet od svojih 13 poena u zadnjoj četvrtini, a Zach Collins i Tre Jones po 15 poena za petu uzastopnu pobjedu Chicaga. Philaelphija je poražena unatoč raspoloženima Joelu Embiidu koji je ubacio 31 koš i Tyreseu Maxeyu koji je utakmicu završio s 27 koševa.

Memphis Grizzliesi su sa 125-104 svladali gostujuće Milwaukee Buckse, a Jaren Jackson Jr. je pobjedi svoje momčadi pridonio s 24 poena pet blokiranih šuteva. Cam Spencer dodao je 19 poena, a Ja Morant se trijumfalno vratio za Memphis u pobjedi nad gostujućim Milwaukeejem završivši utakmicu sa 17 poena, 10 asistencija i jednom ukradenom loptom. Milwaukee, koji je izgubio šesti put u osam utakmica, predvodio je AJ Green s 20 poena od čega je šest trica.

Charlotte Hornetsi su u gostima sa 120-105 bili bolji od Orlando Magica. Charlotte je šutirao 19 od 39 trica, ali je ostao bez Kona Knueppela zbog potencijalno ozbiljne ozljede gležnja. Knueppel, koji je postigao 16 poena i četiri trice u samo 15 minuta, teško je uganuo gležanj na protivničkoj nozi dok je pratio skok. LaMelo Ball predvodio je Hornetse s 22 ubačaja i pet asistencija.Anthony Black predvodio je Magic s 24 poena.

