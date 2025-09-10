Legenda čiji udarci i danas odjekuju: Ovako se Mirko Cro Cop mijenjao kroz godine

Danas, 10. rujna, jedna od najvećih ikona hrvatskog i svjetskog borilačkog sporta, Mirko "Cro Cop" Filipović, slavi svoj 51. rođendan. Rođen u Vinkovcima, Filipović je postao globalni fenomen i sinonim za snagu, ustrajnost i razoran udarac koji je desetljećima izazivao strahopoštovanje u ringovima diljem svijeta.

Od ATJ Lučko do japanskih arena

Prije nego što je postao borilačka zvijezda, Mirko Filipović služio je u Antiterorističkoj jedinici Lučko, gdje je stekao legendarni nadimak "Cro Cop". Njegova profesionalna karijera započela je 1996. u kickboxingu, no svjetsku slavu donio mu je prelazak u Japan i natjecanje u tada najjačoj MMA organizaciji, PRIDE FC.

U Japanu je postao božanstvo. Njegov slogan "desna noga bolnica, lijeva noga groblje" postao je dio sportske mitologije, a potvrđen je nebrojenim nokautima. Vrhunac karijere u Japanu dosegnuo je 2006. godine, kada je na impresivan način osvojio PRIDE Grand Prix, pobijedivši u jednoj večeri Wanderleija Silvu i Josha Barnetta.

Nezaustavljiva sila: K-1, UFC i Rizin

Filipovićeva karijera bila je ispunjena nevjerojatnim uspjesima, ali i teškim porazima koji su testirali njegovu volju. Iako u UFC-u nije ostvario uspjeh kakav su mnogi očekivali, fanovi pamte njegovu epsku osvetu Gabrielu Gonzagi 2015. godine, kada je vratio za jedan od najšokantnijih poraza u povijesti sporta.

Njegova borilačka dugovječnost je fascinantna. Vratio se kickboxingu i 2012. godine, pred domaćom publikom u Zagrebu, osvojio K-1 World Grand Prix, ispunivši svoj dječački san. Karijeru je nastavio u Japanu, u organizaciji Rizin, gdje je 2016. godine, s 42 godine, osvojio još jedan Grand Prix, dokazavši da su godine za njega samo broj.

Život nakon ringa i politički angažman

Zbog moždanog udara, Mirko se od aktivnog sporta oprostio 1. ožujka 2019. godine, završivši karijeru s nevjerojatnim nizom od deset uzastopnih pobjeda. Danas živi mirnijim životom u Zagrebu, posvećen obitelji, supruzi Klaudiji te sinovima Ivanu i Filipu. Iako više ne ulazi u ring, i dalje svakodnevno trenira, a veliku strast pronašao je u šahu.

Osim sportske, Filipović je imao i političku karijeru. Od 2003. do 2008. godine bio je zastupnik u Hrvatskom saboru, gdje se zalagao za bolji status sportaša i policajaca.

Mirko Filipović ostaje upisan u povijest kao jedan od najstrašnijih udarača i najvećih boraca svih vremena. Njegova priča o uspjehu, od skromnih početaka do svjetske slave, i danas je inspiracija mnogima. Sretan rođendan, legendo