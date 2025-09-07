Mirko Filipović o incidentu u Areni: 'Sin mi je dobio bocom u glavu, a njegovoj djevojci razbijena je usna'

Borba večeri između Ivana Vitasovića i Darke Stošića na FNC 24 spektaklu u subotu u Areni Zagreb obilježena je incidentom izvan kaveza, kada je tijekom posljednje runde iz Stošićevog kuta prema publici poletjela boca s vodom.

Jedan od ljudi iz kuta Darka Stošića usred zadnje runde došao do ograde koja dijeli kavez od prostora gdje smo mi gledatelji sjedili, i isprovociran neprestanim dobacivanjima Mirana Fabjana koji je na svoj način doživljavao borbu svog prijatelja Vitasovića, prvo se izgalamio na Mirana a zatim zgrabio bocu punu vode i iz sve snage ju bacio na Mirana koji se uspio izmaknuti i boca je završila u glavi mog starijeg sina, srećom promašila je naočale koje sin nosi jer bi mu u suprotnom staklo ozlijedilo oko i teško ga ozlijedilo. Mirko Filipović o incidentu na FNC 24 eventu u Areni Zagreb.

Meta je bio Miran Fabjan

Meta je bio slovenski MMA borac Miran Fabjan, prijatelj i klupski kolega iz Trojan gyma teškaškog FNC prvaka Ivana Vitasovića, no boca je završila u publici, gdje je pogodila sina legendarnog bivšeg hrvatskog MMA borca Mirka “Cro Copa” Filipovića, a zatim i djevojku njegovog sina kojoj je razrezala usnu. Srećom, ozljede su bile lakše prirode, ali je Mirko odlučio reagirati...

Boca se odbila i završila u glavi njegove djevojke i razbila joj usne. Voda iz boce nas je sve poprskala, i mene i Stipu i ljude oko nas, ja se okrenem, sin u šoku od udarca a djevojci curi krv iz usta. To se srećom završilo s malo krvi i hematomima a moglo je puno gore.Da mu se staklo od naočala zabije u oči. Strašno. I zato sam skočio do ograde i rekao osobi koja je bacila bocu to što sam joj rekao, nema smisla da ponavljam, a i nije pristojno. Ja razumijem da je Miran svojim dobacivanjima išao na živce ne samo Stošićevom kutu i Stošiću već i ljudima koji su bili blizu.

Filipović je ustao i krenuo prema Stošićevom kutu, no situaciju su smirili zaštitari. U smirivanju napetosti pokušao je sudjelovati i Slovenac Fabjan. Cro Cop je dan nakon događaja na svom Facebook profilu opisao što se dogodilo i naglasio da je ishod mogao biti daleko ozbiljniji.

Filipović se danas na svom Facebook profilu osvrnuo na taj nemili događaj i ispričao svoju verziju.

'Jedan od ljudi iz tima Darka Stošića je bacio bocu vode na Mirana'

"Sinoć je bila velika večer za hrvatsku ali i regionalnu borilačku scenu. U Parizu na UFC priredbi je nastupio naš Ante Delija i spektakularnim nokautom obilježio svoj UFC debi.Veliki radnik koji je potpuno posvećen sportu, treninzima i svom uspjehu.I zato uspjeh nije izostao. Čestitke Anti, ali i Robertu Soldiću na pobjedi u boksačkom meču u Poljskoj kao i naravno Mateju Batiniću na obrani svog pojasa FNC-a do 93 kg. Matej je spektakularnim nokautom slavio već u 1.rundi. Cijelo ljeto se spremao u mojoj dvorani, i ja sam pomagao koliko sam mogao, najviše savjetima oko same pripreme i sretan sam i ponosan sto je Matej tako dominantno obranio svoj pojas. Ja sam večer proveo u Zg Areni gledajući FNC sa sinovima, družeći se s dragim prijateljem Stipom Miočićem kojeg godinama nisam vidio, i najvećim teškašem u našem sportu. Uživali smo u borbama, u pauzama borbi se slikali s ljudima koji su to željeli i sve je bilo vrhunski. Od same atmosfere do borbi. I tako je bilo do zadnje runde posljednje borbe kad je jedan od ljudi iz kuta Darka Stošića usred zadnje runde došao do ograde koja dijeli kavez od prostora gdje smo mi gledatelji sjedili, i isprovociran neprestanim dobacivanjima Mirana Fabjana koji je na svoj način doživljavao borbu svog prijatelja Vitasovića, prvo se izgalamio na Mirana a zatim zgrabio bocu punu vode i iz sve snage ju bacio na Mirana koji se uspio izmaknuti i boca je završila u glavi mog starijeg sina, srećom promašila je naočale koje sin nosi jer bi mu u suprotnom staklo ozlijedilo oko i teško ga ozlijedilo", započeo je Mirko.

"Pa se boca odbila i završila u glavi njegove djevojke i razbila joj usne. Voda iz boce nas je sve poprskala, i mene i Stipu i ljude oko nas, ja se okrenem, sin u šoku od udarca a djevojci curi krv iz usta. To se srećom završilo s malo krvi i hematomima a moglo je puno gore.Da mu se staklo od naočala zabije u oči. Strašno. I zato sam skočio do ograde i rekao osobi koja je bacila bocu to što sam joj rekao, nema smisla da ponavljam, a i nije pristojno. Ja razumijem da je Miran svojim dobacivanjima išao na živce ne samo Stošićevom kutu i Stošiću već i ljudima koji su bili blizu. Ali, to je tako, on je borbu svog prijatelja emotivno doživljavao i sve 5.Ali čovjek iz Stoletovog kuta je zadnja osoba u areni koja je smjela reagirati", napisao je Mirko te nastavio:

"Pa da je došao do ograde i pokušao udariti Mirana, i to bi razumio iako to ne smije ni u najvećem ludilu napraviti. Ali, uzeti bocu punu vode i baciti ju svom snagom prema Miranu koji sjedi u publici je strašno. I koja da nije završila u glavi mog sina završila bi nekom drugom u glavi s tko za kojim posljedicama.Ipak sretan sam da je sve prošlo bez većih posljedica. Moram reći da me nakon što sam napustio Arenu nazvao Forgi, i na telefon mi dao čovjeka koji je bacio tu bocu. Čovjek se kulturno i ljudski ispričao i sve 5.Svjestan je da je pogriješio i siguran sam da da mu je žao i da tako nešto neće više nikada napraviti", objavio je legendarni Cro Cop na svom Facebook profilu.

