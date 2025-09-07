Tata od formata! Ilić emotivno o kćerkici Tari: 'Ona je moja kozmička ljubav i inspiracija'

MODERNI GLADIJATORI /
FNC 24: Čudesni Vitasović obranio teškaški pojas protiv Stošića! Svašta se događalo u Areni Zagreb
Aleksandar Ilić za 28 sekundi je na FNC 24 eventu u Areni Zagreb prekidom pobijedio Marija Žgelu u sunaslovnoj borbi večeri u subotu. Vehmir Džakmić razgovarao je s njim u Areni Zagreb.
Reprizu FNC 24 eventa pogledajte na platformi VOYO.
Ilić se osvrnuo na kćerkicu Taru koju obožava: 'Ona je moja kozmička ljubav i inspiracija. Sve što radim u životu je vezano za moju kćerku Taru. Ljubav je jednostavno najveća sila na svijetu".
