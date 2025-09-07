NAKON EXPRESNE POBJEDE /

Tata od formata! Ilić emotivno o kćerkici Tari: 'Ona je moja kozmička ljubav i inspiracija'

Aleksandar Ilić za 28 sekundi je na FNC 24 eventu u Areni Zagreb prekidom pobijedio Marija Žgelu u sunaslovnoj borbi večeri u subotu. Vehmir Džakmić razgovarao je s njim u Areni Zagreb. 

Reprizu FNC 24 eventa pogledajte na platformi VOYO. 

Ilić se osvrnuo na kćerkicu Taru koju obožava: 'Ona je moja kozmička ljubav i inspiracija. Sve što radim u životu je vezano za moju kćerku Taru. Ljubav je jednostavno najveća sila na svijetu".

POGLEDAJTE VIDEO: Joker pokosio protivnika za manje od 30 sekundi! Nevjerojatan nokaut za pamćenje

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
7.9.2025.
8:57
Sportski.net
Fnc 24FncMma
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx