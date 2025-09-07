PRAVI PRVAK /

Najbolji teškaš FNC-a nakon pravog rata: 'Svi ste sumnjali u mene, nemojte sr**i po komentarima'

Spektakularna završnica FNC-a u Areni Zagreb donijela je pravi rat u kavezu. U glavnoj borbi večeri Ivan Vitasović (106 kg) branio je pojas prvaka teške kategorije protiv opasnog Darka Stošića (108.4 kg).

Nakon pet iscrpljujućih rundi, punih udaraca, krvi i neizvjesnosti, hrvatski borac još jednom je dokazao da je neprikosnoveni kralj FNC-a. Vitasović je jednoglasnom odlukom sudaca obranio titulu i pokazao da je u ovom trenutku najbolji teškaš regije.

Što je rekao u kavezu nakon borbe pogledajte u videu.

7.9.2025.
1:41
Sportski.net
FncFnc 24Ivan VitasovićDarko Stošić
