Vatrogasac Stipe zaokružio užarenu večer u Areni: Vitasović obranio tron teške kategorije

Spektakularna završnica FNC-a u Areni Zagreb donijela je pravi rat u kavezu. U glavnoj borbi večeri Ivan Vitasović (106 kg) branio je pojas prvaka teške kategorije protiv opasnog Darka Stošića (108.4 kg).

Nakon pet iscrpljujućih rundi, punih udaraca, krvi i neizvjesnosti, hrvatski borac još jednom je dokazao da je neprikosnoveni kralj FNC-a. Vitasović je jednoglasnom odlukom sudaca obranio titulu i pokazao da je u ovom trenutku najbolji teškaš regije.

Krunu na cijeli spektakl stavio je nitko drugi nego legenda Stipe Miočić. Vatrogasac iz Clevelanda, najveće ime hrvatske i svjetske MMA scene, ušao je u kavez i osobno Vitasoviću stavio pojas oko struka – trenutak koji će ostati upisan u povijest FNC-a.

Arena je eksplodirala, a Vitasovićev status neprikosnovenog prvaka samo je dodatno učvršćen.

7.9.2025.
1:29
Sportski.net
Ivan VitasovićFncFnc 24Darko StošićArena ZagrebStipe Miočić
