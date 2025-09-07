Naš reporter 'uhvatio' jednog od junaka FNC 24 večeri: 'Moj prekid je najbrži i možda najviše vrijedi'

BORAC CRO COPA /

Matej Batinić, borac iz Cro Cop teama, pobijedio je za minutu i 5 sekundi Ramosa i obranio teškaški pojas na FNC 24 u Areni Zagreb. Batinić je tražio prvu obranu pojasa nakon što je prije dvije godine osvojio isti. Ramos je u meč ušao sa "scoreom" 6-1-0, a svih sedam mečeva odradio je u FNC-u.

Reprizu FNC 24 eventa pogledajte na platformi VOYO.

Svojom lijevom rukom povukao je Batinić majstorski ljevicu Andresa Ramosa prema dolje, otvorio si je put za desni direkt, sjajno ga je plasirao u bradu i nokautirao je Andresa Ramosa. Srećom, Batinić, pulen Mirka Filipovića, je promašio "high kickom" koji je plasirao dok je Ramos već bio u padu, jer nije bilo potrebe za dodatnim udarcem.

Vrhunska izvedba Batinića koji je u meč ušao kao veliki favorit. Znatno je Matej iskusniji, ali u ovom trenutku i kvalitetniji borac. Batinić je borac za kojeg mnogi smatraju da može biti konkurentan čak i na najvećim svjetskim MMA pozornicama, a Batiniću je ovo peta pobjeda u petom nastupu unutar FNC-a.

Pobjednički pehar Batiniću je uručio upravo Mirko "Cro Cop" Filipović kod kojeg Batinić između ostalog i trenira. Večer koju će Batinić dugo pamtiti.

Mnogi su očekivali kako će ovaj meč ponuditi sjajne grappling razmjene, ali Matej Batinić odlučio je kako ovaj meč neće ni dočekati te segmente borbe. Već nakon 65 sekundi, Matej je okončao ovaj meč i obranio titulu prvaka.

Vehmir Džakmić porazgovarao je s njim nakon pobjede.