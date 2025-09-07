Uzbuđenje i drama! Poznati i slavni na spektakularnom FNC 24 eventu

LUDNICA /
Ako ste propustili FNC 24: Donosimo nokaut večeri, krv i rat do zadnje sekunde!
Svi su gore! Ovom rečenicom opisali bi smo spektakularni FNC 24 event koji je u subotu održan u Areni Zagreb, a koji je ponudio sve ono što jedan vrhunski event i slobodna borba mogu i ponuditi.
Spektakl, glamour, uzbuđenje, dramu, pregršt sjajnih poteza, poznate u slavne osobe. Arena Zagreb je bila puna, a publika je uživala. Čitav Zagreb, ali samo Zagreb nego i dobar dio Hrvatske i regije, danima je bio u iščekivanju FNC 24 eventa koji je oduševio.
Spektakularni borilački event iz Arene Zagreb možete u reprizi gledati na platformi VOYO
Net.hr cijeli je spektakl pratio uživo.
Više u galeriji koja slijedi.