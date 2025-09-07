Hrvatska bruji o snimci! Cro Cop poludio, umalo došlo do sukoba: 'Slušaj, majmune jedan'

FNC je priredio u zagrebačkoj Areni najveći MMA event ikad u svojoj povijesi. Publika je imala priliku pratiti čak 12 dvoboja, a glavna borba večeri donijela je novu pobjedu hrvatskog borca Ivana Vitasovića, koji je jednoglasnom odlukom sudaca obranio pojas teške kategorije protiv Darke Stošića. Međutim, osim uzbuđenja u kavezu, večer je obilježio i incident pokraj oktogona i to za vrijeme glavnog meča večeri između Ivana Vitasovića i Darka Stošića.

Fabjan i Stošićev kut ušli u verbalni sukob

Slovenski borac Miran Fabjan (40), čiji je dvoboj protiv Aleksandra Ilića (36) otkazan zbog ozljede, unatoč tome je pratio priredbu i bodrio kolege iz svojeg tima, pulskog Trojan Gyma, Vitasovića i Andresa Ramosa. Posebno je bio glasan tijekom Vitasovićeva dvoboja, što je zasmetalo predstavnicima Stošićeva kuta.

U jednom trenutku trener David Radulović uputio je Fabjanu poruku da se smiri, nakon čega je došlo do razmjene uvreda. Situacija je dodatno eskalirala kada se u raspravu uključio legendarni hrvatski borac Mirko “Cro Cop” Filipović, koji je s tribina poručio:

“Slušaj ti, majmune jedan.”

Nekolicina ljudi okružila je i smirivala Filipovića, ali nije jasno o čemu je i s kime dalje razgovarao.

Snimku je kasnije na Instagramu objavio Vitasovićev trener Zelg Galešić, a snimka upravo kruži internetom.

Filipović je ubrzo napustio dvoranu, a prisutni su svjedočili napetoj atmosferi uz rub kaveza.

Vitasovićev revanš za poraz iz 2014.

Sportski dio večeri donio je puno uzbuđenja. Ivan Vitasović (33) upisao je 14. pobjedu u karijeri i revanširao se Stošiću za poraz iz 2014. godine u Rijeci. Nakon pet iscrpljujućih rundi hrvatski je borac zasluženo zadržao pojas teške kategorije.

Batinić obranio pojas, zvijezde u publici

Uspješna večer za hrvatske borce upotpunjena je i pobjedom Mateja Batinića, koji je obranio pojas poluteške kategorije protiv Kubanca Andresa Ramosa.

Publiku su svojim prisustvom privukla i velika imena svjetske MMA scene – uz Cro Copa, događaj je pratio i bivši UFC prvak teške kategorije Stipe Miočić.

