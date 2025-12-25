Kako su hrvatske zvijezde proslavile Božić: Raskoš, elegancija i obiteljska idila

Blagdansko vrijeme tradicionalno donosi dašak čarolije, a društvene mreže posljednjih su godina postale prozor u domove slavnih, pružajući nam uvid u njihove blagdanske trenutke. Ni ovaj Božić nije bio iznimka. Poznata lica s domaće scene sa svojim su obožavateljima podijelila isječke obiteljske sreće, raskošnih dekoracija i slavlja
Obiteljska idila ispred raskošnih jelki
U domovima hrvatskih zvijezda naglasak je bio na obiteljskom zajedništvu i toplini.
RTL-ova voditeljica Marijana Batinić objavila je fotografiju sa svojim kćerima u društvu Djeda Božićnjaka s opisom: Sretan Božić dragi ljudi. Želim vam svima zdravlja, topao dom i mir u kući… Da svi usporimo, fokusiramo se na ono bitno i češće budemo tu jedni za druge."
Pjevačica Franka Batelić (33) objavila je nostalgične fotografije iz svog djetinjstva gdje sa svojim bratom sjedi ispod božićnog drvca. Zadnja fotografija u nizu prikazuje njezinu djecu, a objavu prati emotivan opis:
"Nikola Batelić i ja ispred bora kroz tri godine. Hvala mama, tata i nona na najtoplijim, najnježnijim, najsretnijim sjećanjima. Tu istu čaroliju pokušavam oživjeti i ponovno proživjeti i sa svojim klincima.. jer ima li išta ljepše od dječjeg ozarenog lica na božićno jutro? Svima vam želim Sretan i Blagoslovljen Božić ispunjen s puno ljubavi i mira."
Manekenka Lucija Lugomer (32) objavila je kako kiti božićno drvce s obitelji, a svi su bili usklađeni modnim kombinacijama. Objavila je poduži opis s božićnom čestitkom:
"Obećala sam si biti PRISUTNIJA ovoga Božića, jer, potrebna sam. I to je, za mene, jedan od najbitnijih i najispunjenijih osjećaja koje mogu osjetiti kao ljudsko biće. Njegujte tradiciju, okupljajte, mirite i poželite svako dobro i onima koji su u ovo doba godine namršteni. Njima je to posebno potrebno. Šaljem vam ljubav iz našeg doma u vaš, posebno mislim na one koju su sami i koje možda ne primjećujemo i želim vam od sveg srca blagoslovljen i sretan BOŽIĆ! Uz najveću ZAHVALU što ste tu uz mene, pratite me i podržavate. Hvala vam do neba prijatelji, Lucija Lugomer, s obitelji."
Pjevačica Jelena Rozga (48) objavila je fotografiju na kojoj je odjevena u elegantnu sjajnu haljinu indigo boje koja se savršeno slaže s ukrasima na jelki te poklonima koje drži u ruci. Njezini pratitelji komentirali su kako joj lijepo pristaje ta haljina. Jednostavnom čestitkom čestitala je svima Božić.
Kazališna glumica i operna pjevačica Sandra Bagarić (51) fotografirala se sa suprugom ispred visoke božićne jelke i jaslica. Uputila je pratiteljima dulju poruku.
"Sretan i blagoslovljen Božić, volite, vjerujte i nadajte se, budite dobri prema sebi i drugima, ne odustajte olako, budite otvorenog uma i srca, počastite sebe lijepim mislima i okružite se nadahnjujućim ljudima. Želim svima da se ostvari ono sto se ne usude nikome reći. Želim da ljubav uđe u sva naša srca i da je nesebično dijelimo, želim svima osmijeh na licu, pjesmu u našim srcima, da u ritmu zdravlja koračamo, mir u duši nosimo i nađemo više vremena za obitelj i prijatelje. Sretan i blagoslovljen Božić", napisala je.
Pjevačica i kantautorica Žanamari Perčić (44) također je objavila fotografiju ispred božićne jelke sa svojom kćeri. Istaknule su se u zelenoj boji, a Žanamari je u najlonkama pokazala svoje duge noge. Objavu je pratio duhovit opis: "Merry Christmas! Moj najvažniji poklon je uz mene… a i ostvarila mi se još jedna želja - da se napokon naspavam!"
Bilo da se radilo o pidžamama i toplini doma ili o dizajnerskoj odjeći i raskošnim zabavama, zvijezde su još jednom pokazale da je suština Božića ista za sve – vrijeme provedeno s onima koje volimo, stvarajući uspomene koje traju. Njihove objave, osim što su razveselile tisuće obožavatelja, poslužile su kao podsjetnik da je radost dijeljenja najveći dar od svih.
POGLEDAJTE VIDEO: Djed Mraz napustio rodno mjesto i počeo dostavljati djeci božićne darove
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.