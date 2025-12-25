Kako su hrvatske zvijezde proslavile Božić: Raskoš, elegancija i obiteljska idila

Blagdansko vrijeme tradicionalno donosi dašak čarolije, a društvene mreže posljednjih su godina postale prozor u domove slavnih, pružajući nam uvid u njihove blagdanske trenutke. Ni ovaj Božić nije bio iznimka. Poznata lica s domaće scene sa svojim su obožavateljima podijelila isječke obiteljske sreće, raskošnih dekoracija i slavlja

Obiteljska idila ispred raskošnih jelki

U domovima hrvatskih zvijezda naglasak je bio na obiteljskom zajedništvu i toplini.

RTL-ova voditeljica Marijana Batinić objavila je fotografiju sa svojim kćerima u društvu Djeda Božićnjaka s opisom: Sretan Božić dragi ljudi. Želim vam svima zdravlja, topao dom i mir u kući… Da svi usporimo, fokusiramo se na ono bitno i češće budemo tu jedni za druge."

Pjevačica Franka Batelić (33) objavila je nostalgične fotografije iz svog djetinjstva gdje sa svojim bratom sjedi ispod božićnog drvca. Zadnja fotografija u nizu prikazuje njezinu djecu, a objavu prati emotivan opis:

"Nikola Batelić i ja ispred bora kroz tri godine. Hvala mama, tata i nona na najtoplijim, najnježnijim, najsretnijim sjećanjima. Tu istu čaroliju pokušavam oživjeti i ponovno proživjeti i sa svojim klincima.. jer ima li išta ljepše od dječjeg ozarenog lica na božićno jutro? Svima vam želim Sretan i Blagoslovljen Božić ispunjen s puno ljubavi i mira."

Bilo da se radilo o pidžamama i toplini doma ili o dizajnerskoj odjeći i raskošnim zabavama, zvijezde su još jednom pokazale da je suština Božića ista za sve – vrijeme provedeno s onima koje volimo, stvarajući uspomene koje traju. Njihove objave, osim što su razveselile tisuće obožavatelja, poslužile su kao podsjetnik da je radost dijeljenja najveći dar od svih.