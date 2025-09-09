Delija oduševio na debiju i stigla je nagrada: Otkrio što mu je UFC ponudio

Ante Delija oduševio je borilački svijet u svom UFC debiju. Već nakon dvije minute borbe, njegov protivnik Marcin Tybura bio je nokautiran nakon snažnih direkta i krošea dubrovačkog borca.

Očekivano, UFC je vidio što Delija može i čini se da bi naš borac mogao biti nagrađen novom borbom, i to u glavnom programu večeri (meč protiv Tybure je bio na preliminarnom dijelu), i to možda već do kraja ove godine. To je za Libertas TV potvrdio sam Delija.

„Ne smijem puno otkriti, ali zvali su me već u ponedjeljak i ponudili su mi borbu, čak da budem main event, tako da mislim da ću uskoro ponovo u kavez,“ rekao je Delija i oduševio navijače koji jedva čekaju novi UFC nastup.

