Borilački svijet ganut reakcijom UFC prvaka na pobjedu hrvatskog borca

Ante Delija u Parizu je odradio borbu karijere i to na svom UFC debiju. Na Fight Night priredbi u Accor Areni hrvatski teškaš je ekspresno svladao Marcina Tyburu tehničkim nokautom nakon samo dvije minute i tri sekunde, osvetivši se za poraz otprije deset godina.

'Ova pobjeda je ostvaraenje mog sna'

'Dvadeset godina sam teško radio za ovaj trenutak. Imam 35 godina i ovo je moja posljednja šansa. Borio sam se s Tyburom prije deset godina, tada sam doživio lom noge i težak oporavak. Povratak i ova pobjeda su ostvarenje mog sna' emotivno je poručio Delija.

Hrvatski borac naglasio je da se osjeća u najboljoj formi karijere i da je spreman za svakoga:

'Trenutačno sam u svom prime timeu. Spreman sam za bilo koga, treniram s Tomom Aspinallom i ne bojim se nikoga.'

Koliko je njihovo prijateljstvo snažno, pokazala je i emotivna scena – aktualni UFC prvak Tom Aspinall, zajedno sa svojim ocem, nije mogao sakriti suze gledajući trijumf sparing partnera.

Tom Aspinall got emotional seeing teammate Ante Delija’s KO in his UFC debut



"It means so much to him. He's been waiting his whole life for that." 🥹

Ova pobjeda ušla je u povijest: Delija je postao prvi hrvatski MMA borac s UFC pobjedom u muškoj konkurenciji nakon legendarnog Mirka Filipovića i njegovog revanša protiv Gabriela Gonzage 2015. godine u Krakowu.

Što je sljedeće?

'Ponosan sam na tu činjenicu i vjerujem da je Hrvatska također ponosna na mene. Mi smo mala zemlja od četiri milijuna ljudi i osjećam se nevjerojatno zbog ove pobjede' rekao je Delija.

O budućnosti zasad ne razmišlja previše:

'Najprije idem dva tjedna u domovinu, a zatim se vraćam u Englesku pomoći Aspinallu za njegov meč s Cirylom Ganeom. Nakon toga ćemo vidjeti što slijedi.

