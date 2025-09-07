Empatični ubojica /

Borilački svijet ganut reakcijom UFC prvaka na pobjedu hrvatskog borca

Foto: Screenshoot/ X

'Trenutačno sam u svom prime timeu. Spreman sam za bilo koga, treniram s Tomom Aspinallom i ne bojim se nikoga.', izjavio je Delija

7.9.2025.
11:34
Sportski.net
Screenshoot/ X
Ante Delija u Parizu je odradio borbu karijere i to na svom UFC debiju. Na Fight Night priredbi u Accor Areni hrvatski teškaš je ekspresno svladao Marcina Tyburu tehničkim nokautom nakon samo dvije minute i tri sekunde, osvetivši se za poraz otprije deset godina.

'Ova pobjeda je ostvaraenje mog sna'

'Dvadeset godina sam teško radio za ovaj trenutak. Imam 35 godina i ovo je moja posljednja šansa. Borio sam se s Tyburom prije deset godina, tada sam doživio lom noge i težak oporavak. Povratak i ova pobjeda su ostvarenje mog sna' emotivno je poručio Delija.

Hrvatski borac naglasio je da se osjeća u najboljoj formi karijere i da je spreman za svakoga:

'Trenutačno sam u svom prime timeu. Spreman sam za bilo koga, treniram s Tomom Aspinallom i ne bojim se nikoga.'

Koliko je njihovo prijateljstvo snažno, pokazala je i emotivna scena – aktualni UFC prvak Tom Aspinall, zajedno sa svojim ocem, nije mogao sakriti suze gledajući trijumf sparing partnera.

 

 

Ova pobjeda ušla je u povijest: Delija je postao prvi hrvatski MMA borac s UFC pobjedom u muškoj konkurenciji nakon legendarnog Mirka Filipovića i njegovog revanša protiv Gabriela Gonzage 2015. godine u Krakowu. 

Što je sljedeće?

'Ponosan sam na tu činjenicu i vjerujem da je Hrvatska također ponosna na mene. Mi smo mala zemlja od četiri milijuna ljudi i osjećam se nevjerojatno zbog ove pobjede' rekao je Delija.

O budućnosti zasad ne razmišlja previše:

'Najprije idem dva tjedna u domovinu, a zatim se vraćam u Englesku pomoći Aspinallu za njegov meč s Cirylom Ganeom. Nakon toga ćemo vidjeti što slijedi.

