Hrvatski boksač dominantno izborio osminu finala Svjetskog prvenstva

Četvero hrvatskih predstavnika nastupilo je u petak na Svjetskom boksačkom prvenstvu u Liverpoolu, a jedini uspješan bio je Luka Pratljačić u kategoriji preko 90 kilograma. Njegov meč trajao je samo dvije i pol minute koliko je trebalo hrvatskom borcu da nokautira Samoanca Miraclea Manuiasija Kija.

Sljedeći meč Pratljačić će odraditi u ponedjeljak kada će se suočiti s Grkom Stylianosom Rouliasom. Brončani s prošlog Europskog prvenstva tako nastavlja svoj put prema svjetskoj medalji. Ovo mu je drugo Svjetsko prvenstvo u karijeri, a na prošlom prije dvije godine ispao je u prvom kolu.

Sve o hrvatskoj boksačkoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.

Ostali hrvatski predstavnici u prvom kolu doživjeli su poraze, a zanimljivo svi mečevi išli su do sudačke odluke. Petar Krešimir Knežević u kategoriji do 75 kg izgubio je od domaćeg predstavnika Calluma Makina. Petar Leskur izgubio je od Gruzijca Georgija Kušitašvilija u kategoriji do 85 kilograma. Nikolinu Ćaćić u kategoriji do 57 kilograma pobijedila je Tajvanka Wu Shih Yi.

POGLEDAJTE VIDEO: Stipe Miočić za RTL Danas o FNC-u i svojoj ulozi na eventu