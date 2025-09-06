Očekuje nas niz borilačkih spektakla: Delija debitira, Soldić boksa, a u Zagrebu FNC ima megapriredbu

Ljubitelji borilačkog sporta danas će stvarno imati slatke muke. Na rasporedu su čak tri nevjerojatna borilačka eventa s hrvaskim zvijezdama u glavnim ulogama. Onaj nama najbliži je zasigurno FNC 24 priredba u Areni Zagreb gdje će se u naslovnoj borbi sučeliti prvak teške kategorije Ivan Vitasović i srpska zvijezda Darko 'The Hammer' Stošić.

Osim toga, gledatelji će moći uživo gledati finale druge sezone reality showa Fight of Nations™- Put do pobjede. U sunaslovnoj borbi sučelit će se Aleksandar 'Joker' Ilić i Mario Žgela, a u borbi za pojas sučelit će se i hrvatski borac Ivan Sičaja protiv Poljaka Pawela Polytila. Osim toga, uživat ćemo i u nastupima Filipa 'Nitra' Pejića, Tome Spahovića i brojnih drugih. FNC 24 event možete pratiti uživo na platformi Voyo.

Sve novosti iz borilačkog sporta pratite na portalu Net.hr.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Ante Delija debitirat će u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji UFC-u protiv Poljaka Marcina Tybure. Na eventu koji predvodi borba Nassourdine Imavov i Caio Borralho, Delijin meč bit će preliminarna borba. Bit će ovaj njihov revanš nakon punih 10 godina, a posljednji put je 'Hodajuća Nevolja' doživjela težak lom noge zbog koje je morala pauzirati tri godine. Po kladionicama je hrvatski borac blagi favorit, a pobjedom bi se odmah plasirao u Top 10 na UFC-ovoj ljestvici teškaša. Meč se može gledati preko PPV-a.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Jedan od najboljih hrvatskih MMA boraca Roberto Soldić če pak danas odraditi boksački meč. Na događaju u organizaciji poljske promocije FAME boksat će protiv 48-godišnjeg poljskog veterana Tomasza 'Gorala' Adameka - bivšeg svjetskog prvaka u poluteškoj i kruzer kategoriji. Meč možete pratiti preko PPV-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve je spremno za spektakularni FNC 254 u Areni Zagreb