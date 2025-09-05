UOČI FNC 24 SPEKTAKLA /

Croata na vaganje izašao s posebnim šalom: Purgeri u ekstazi, pazite što je pokazao

Francisco Barrio Croata briljirao je na ceremoonijalnom vaganju uoči spektakularnog FNC 24 u zagrebačkoj Areni.

Croatu u subotu očekuje okršaj s velikim rivalom Vasom Bakočevićem, s kojime se prepucavao dan prije meča, a kada je išao stati na vagu sa sobom je ponio poseban rekvizit - šal s natpisom PURGERI. 

Spektakularni FNC 24 event ekskluzivno gledajte 6 rujna od 19.30 na platformi VOYO

5.9.2025.
18:53
SPORTSKI.NET
Francisco Croata Barrio
