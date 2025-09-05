Croata na vaganje izašao s posebnim šalom: Purgeri u ekstazi, pazite što je pokazao

FNC 24 /
Vaso otkrio kako je dobio poziv za spektakl u zagrebačkoj Areni: 'Odmah sam znao kad sam vidio tko zove'
Francisco Barrio Croata briljirao je na ceremoonijalnom vaganju uoči spektakularnog FNC 24 u zagrebačkoj Areni.
Croatu u subotu očekuje okršaj s velikim rivalom Vasom Bakočevićem, s kojime se prepucavao dan prije meča, a kada je išao stati na vagu sa sobom je ponio poseban rekvizit - šal s natpisom PURGERI.
