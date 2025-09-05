Potvrđen nezamislivi boksački spektakl: Borit će se dvije najveće legende ovog sporta

Navodno je potvrđen egzibicijski meć između Mikea Tysona i Floyda Mayweathera koji bi se trebao održati 2026. Cijeli događaj ostaje vrlo tajanstven i malo je detalja poznato, ali ono ključno je organizator potvrdio piše Give Me Sport. Prema najavi Tyson, koji će u tom trenutku imati 59 godina, i Mayweather, koji će imati 48, sučelit će se u borbi kojeg se opisuje kao "jednom u životu, legenda protiv legende".

Sam Tyson je potvrdio kako će do meča doći: "Floyd je rekao da. Ova borba je nešto za što ni svijet ni ja nikada nismo mislili da će se ili može dogoditi. Međutim, boks je ušao u novu eru nepredvidivosti, a ova borba je nepredvidiva koliko god to može biti. Još uvijek ne mogu vjerovati da Floyd to stvarno želi učiniti. To će biti štetno za njegovo zdravlje. Ali on to želi učiniti, tako da je potpisano i događa se".

Mayeather također potvrđuje da će do borbe doći ne čini se nimalo zabrinut: "Ovo radim 30 godina i nije bilo nijednog borca koji bi mogao narušiti moju ostavštinu. Već znate da ako ću nešto učiniti, to će biti veliko i bit će legendarno. Ja sam najbolji u boksačkom poslu. Ova egzibicija dat će navijačima ono što žele."

Još nije poznato pod kojim će se uvjetima meč održati budući da su se Tyson i Mayweather borili u potpuno različitim kategorijama, a meč je teško organizirati i zbog njihovih godina.

