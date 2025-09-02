VELIKA STVAR /

Tajlandska reprezentacija stigla u Hrvatsku: Zanimljiv početak sportske sezone u Zagrebu

Tajlandska reprezentacija stigla u Hrvatsku: Zanimljiv početak sportske sezone u Zagrebu
Foto: Muay Thai Academy

'Iznenađen sam tehničkim aspektom i razinom koju sam vidio u Zagrebu'

2.9.2025.
14:41
Sportski.net
Muay Thai Academy
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Početak nove sportske sezone u našem gradu obilježen je događajem koji će zasigurno ostati zapisan u povijesti lokalnog sporta. U suradnji s Veleposlanstvom Kraljevine Tajland u Budimpešti i počasnim konzulatom u Zagrebu, na čelu sa Stjepanom Ćurićem, dobili smo jedinstvenu priliku ugostiti tajlandsku nacionalnu reprezentaciju u tajlandskom boksu, predvođenu legendarnim Khru Pao-m i njegovim vrhunskim borcima.

Sve o tajlandskom boksu čitajte na portalu Net.hr

Prvi zajednički trening održan je u ponedjeljak u Muay Thai Academy, gdje su domaći sportaši imali priliku iskusiti autentičan proces pripreme boraca na Tajlandu – intenzivan, discipliniran i ispunjen snažnom energijom. Pod vodstvom izbornika reprezentacije, atmosfera je bila prava sportska fešta.

Muay thai je nešto posebno. Sve o muay thai tajlandskom boksu čitajte na portalu Net.hr

Khru Pao, dugogodišnji izbornik tajlandske reprezentacije i član tajlandske vojske s više od deset godina iskustva na najvišoj razini, nije skrivao oduševljenje viđenim.

"Iznenađen sam tehničkim aspektom i razinom koju sam vidio u Zagrebu. Sretan sam što u budućnosti imam priliku dolaziti ovdje i izmjenjivati iskustva sa sportašima, jer u vašem gradu vidim veliku sportsku perspektivu", izjavio je Khru Pao.

"Velika je čast i zadovoljstvo što su naši napori prepoznati na međunarodnoj razini i što smo domaćini ovako važnog događaj", istaknuo je predsjednik ZG saveza Tajlandskog boksa Sandrino Starčević.

Tajlandska reprezentacija stigla u Hrvatsku: Zanimljiv početak sportske sezone u Zagrebu
Foto: Muay Thai Academy

"Ova suradnja otvara nova vrata našim sportašima i trenerima te daje dodatni poticaj razvoju tajlandskog boksa u Hrvatskoj – dodao je dopredsjednik saveza Zvonimir Lokner.

Danas se program nastavlja u dvorani Kluba tajlandskog boksa Nikola Šubić Zrinski, gdje će se ponovno okupiti brojni zaljubljenici u ovaj sport i imati priliku vidjeti vrhunske tehnike iz prve ruke.

Tajlandska reprezentacija stigla u Hrvatsku: Zanimljiv početak sportske sezone u Zagrebu
Foto: Muay Thai Academy

Vrhunac posjeta slijedi sutra, kada će se održati specijalizirani Workshop za trenere. Na radionicama će se detaljno obrađivati tehnički, organizacijski i sistematizacijski aspekti treninga, uz stručno pojašnjenje rules and regulations svjetske organizacije IFMA. Time će se našim trenerima i sportašima pružiti uvid u najviše standarde i metodologije treninga koje koriste aktualni prvaci.

Cijeli tjedan pred nama obećava ne samo vrhunski sport, već i nezaboravna iskustva, nova prijateljstva te snažnije povezivanje Hrvatske i Tajlanda kroz sport i kulturu.

POGLEDAJTE VIDEO: Legendarni borac najbrutalnijeg borilačkog sporta na svijetu u studiju Net.hr-a

Muai ThaiTajlandski BoksMuay Thai Academy
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELIKA STVAR /
Tajlandska reprezentacija stigla u Hrvatsku: Zanimljiv početak sportske sezone u Zagrebu