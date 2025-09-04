U subotu u Zagrebu događa se nešto fantastično: 'Oni su poput Hrvata. Nikad se ne predaju'

Dani Tajlanda u Zagrebu! Tako bi smo u jednoj rečenici opisali ono što se ovog tjedna događa u hrvatskoj metropoli. Jeste li znali da je nacionalna životinja na Tajlandu slon, a da puno ime Bangkoka ima čak 169 slova? Ovu subotu od 10.00 na zagrebačkom Cvjetnom trgu, na drugom po redu Tajlandskom festivalu, moći ćete osjetiti djelić Tajlanda poznatog po veličanstvenim budističkim hramovima, plesovima i ceremonijama, toplini svojih ljudi i fantastičnoj kuhinji. Tajland je zemlja sa 1000 osmijeha i hrabrih boraca tajlandskog boksa, a Hrvatska zemlja s 1000 otoka i sa isto hrabrim borcima, ljudima. Puno toga veže ove dvije ponosne zemlje.

Tajlandski boks dobra je poveznica između Hrvatske i Tajlanda, jer tajlandski boks kao takav može se upravo kroz dva naroda, ponosna naroda, staviti pod isti kišobran. Ne mogu i ne želim reći da su Hrvati i Tajlanđani ratobotni, ali su narod koji nikad ne pristaje na predaju. Tu je sličnost između Tajlanda i Hrvatske. Stjepan Ćurić, počasni konzul Tajlanda u Zagrebu.

Sve o tajlandskom boksu čitajte na portalu Net.hr

Osim mirisa i okusa tradicionalne kuhinje te bogatstva običaja, u središtu pažnje našao se i tajlandski boks, poznat kao Muay Thai. Ova drevna borilačka vještina, poznatija kao "umjetnost osam udova", koja u domovini nosi status nacionalnog sporta, zagrebačkoj je publici predstavljena kroz atraktivne demonstracije, radionice i natjecanja, donoseći dašak daleke Azije u samo srce Hrvatske. Tajlandska reprezentacija u Zagreb je stigla u ponedjeljak u suradnji s Veleposlanstvom Kraljevine Tajland u Budimpešti i počasnim konzulatom u Zagrebu, na čelu sa Stjepanom Ćurićem.

'Tajlandski boks je dobra poveznica između Hrvatske i Tajlanda'

"Tajlandski boks dobra je poveznica između Hrvatske i Tajlanda, jer tajlandski boks kao takav može se upravo kroz dva naroda, ponosna naroda, staviti pod isti kišobran. Ne mogu i ne želim reći da su Hrvati i Tajlanđani ratobotni, ali su narod koji nikad ne pristaje na predaju. Tu je sličnost između Tajlanda i Hrvatske. I ta konstantna borba je nešto što nas povezuje u tom svemu. Vidite i da su hrvatski borci jako srčani, imaju pedigre prvaka, bore se do kraja. Hrvatima je sport u genima. Hrvatima bilo koji sport da date, mislim da bi bili u TOP 5 ili TOP 10. Tajlandski boks je izuzetno zahtjevan borilački sport i jako dobra podloga za MMA", govori u uvodu Stjepan Ćurić...

'Tajlanđani su kao i Hrvati. Nikad ne odustaju'

Tajlanđani isto kao i Hrvati nikad ne odustaju...

"Istina. Tajlanđani nikad ne odustaju i uvijek se smiju. Tajland je zemlja sa 1000 osmijeha i sreća među ljudima je puno veća nego u Hrvatskoj. E sad, je li to povezivo s ekonomskim stanjem. U Hrvatskoj često ljudi znaju puno kukati, Tajlanđani se smiju. Životna borba je svugdje, i na Tajlandu i u Hrvatskoj. Svako mjesto na Tajlandu ima svoju specifičnost životne borbe. Općenito... Nije ni u Hrvatskoj isto u Zagrebu, Lici itd. Tako nije niti na Tajlandu. Neke regije su razvijenije, neke su manje razvijene, ali svi imaju, upravo je to specifičnost Tajlanda, ta jedna gostoljubivost uz osmijeh.

Tajlanđani jako poštuju hrvatske borce...

"Jako. Mi Hrvati smo jako požrtvovni općenito. Ne mislim tu samo na tajlandski boks ili sport, to se može odnositi na hrpu područja, od znanosti do drugih stvari, područja. Naš čovjek kad ode vani zarađivati kruh nekako uvijek bude uspješniji i bolji od ostatka, odnosno pokaže da može više. To je ta životna borba. Nismo kalkulanti, dajemo uvijek više od sebe i to se uvijek prepozna. To je nešto što je specifičnost Hrvata. Hrvati su jedan od najkompetetivnijih naroda uopće. I to nam je neki stereotip, jer je teško zamisliti stereotipnog Hrvata. Možete zamisliti stereotipnog Talijana ili Francuza, ali što je to stereotipni Hrvat. Mislim da je to jaki izražen natjecateljski duh koji je u Hrvatima velik, a upravo je to prepoznaot na Tajlandu i zato Tajlanđani cijene Hrvate kao borce".

ZG Muay Thai Savez ambasador tajlandskog boksa

U subotu će se na Cvjetnom trgu Hrvatima približiti cjelokupna tajlandska kultura...

"Kroz ples, hranu i tajlandski boks. Tajlandska kuhinja je jedna od najcijenjenijih svjetskih kuhinja. Prije dvije godine je to postalo i službeno, da se tako izrazim, jer 1000 chefova je biralo TOP 50 svjetskih jela što bi netko trebao probati i čak 7 jela s Tajlanda se našlo u izboru. Pozvao bi sve da se upoznaju s tajlandskom kulturom i običajima. Tajland nikad nije bio pokoren, niti je bio kolonija. To je nešto što je isto jako zanimljivo, a što se odrazilo na tajlandsku kulturu i ponos nacije".

Uspjeli smo spojiti tajlandski boks kao takav s tajlandskom tradicijom i zemljom, jer muay thai i je Tajland. Sandrino Starčević, predsjednik ZG Muay Thai Saveza.

Opuštenost, osmijeh i borbeni duh. To je Tajland...

"Ljudi se većinom zaljube u Tajland kad tamo dođu. Tajland ima posebnu vibru. Svi se rado vraćaju. No presure life style", zaključio je Stjepan Ćurić, tajlandski konzul u Zagrebu.

Sve o Sandrinu Starčeviću čitajte i gledajte na portalu Net.hr

Sandrino Starčević, predsjednik ZG Muay Thai Saveza i osnivač, predsjednik i glavni trener kluba Muay Thai Academy, nadovezao se:

"To što će se održati ove subote na Cvjetnom trgu bit će drugi Tajlandski festival, a muay thai je fantastičan uvod u to. Uspjeli smo spojiti tajlandski boks kao takav s tajlandskom tradicijom i zemljom, jer muay thai i je Tajland, u suštini. S obzirom da imamo lošu komunikaciju s nacionalnim savezom Tajlandskog boksa i što se nacionalnog saveza tiče, stvarno ne znam što bih rekao. Oni nas nikako ne priznaju, ali evo, očito svojim radom i uspjehom, s obzirom da naši borci putuju na Tajland, idu svugdje, mi smo dobili zeleno svijetlo od Veleposlanstva Tajlanda iz Budimpešte, prepoznati smo kao ambasadori ovog sporta. Konzul Stjepan Ćurić je meni osobno već prošle godine dao priliku da odradimo taj prvi tajlandski festival, gdje smo se pokazali stvarno dobro. Ovu godinu smo se još bolje organizirali. Stigao je nacionalni tim s Tajlanda. Ide to dobrom smjeru. Vodimo workshop za trenere. Dio smo doveli danas kod mene, dio će u četvrtak biti u gymu Nikola Šubić Zrinjski. Iz kojeg razloga? Jer imamo 6 ljudi s kojima možemo raditi ovdje i to je velika stvar. Svaki trener može raditi s nekim borcem ili rekreativcem jedan na jedan", objašnjava Sandrino Starčević.

Rijetka prilika

Hrvatski sportaši tako su dobili rijetku priliku učiti izravno od onih koji su oblikovali povijest Muay Thaija, dok se prijateljstvo između Hrvatske i Tajlanda učvršćuje kroz zajedničku strast prema sportu. Muay Thai Academy je domaćin i spona između Tajlandske reprezentacije i tajlandskog boksa grada Zagreba, ali ne samo Muay Thai, nego i svi ostali klubovi koji spadaju u ZG Muay Thai Savez.

"Borci iz reprezentacije Tajlanda u muay thaiju su zadovoljni i otkrit ću sad još jednu tajnu koja će se dogoditi u petak, ali još ćemo o tome izvjestiti. U petak će u dvorani Muay Thai Academy biti sparing između natjecatelja Muay Thai Academy i boraca iz tajlandske muay thai reprezentacije. Bit će zanimljivo", govori Sandrino Starčević.

Khru Pao, dugogodišnji izbornik tajlandske reprezentacije i član tajlandske vojske s više od deset godina iskustva na najvišoj razini, oduševljen je viđenim u glavnom gradu svih Hrvata.

"Iznenađen sam tehničkim aspektom i razinom koju sam vidio u Zagrebu. Sretan sam što u budućnosti imam priliku dolaziti ovdje i izmjenjivati iskustva sa sportašima, jer u vašem gradu vidim veliku sportsku perspektivu", izjavio je Khru Pao.

'Impresioniran sam viđenim u Zagrebu'

Posebno oduševljenje događajem nije skrivao Thanupech, prekaljeni tajlandski borac s više od stotinu profesionalnih mečeva iza sebe. Njegovo iskustvo i karijera u ringu svrstavaju ga među najcjenjenije sportaše na međunarodnoj sceni.

''Moram priznati da sam impresioniran onim što sam vidio u Zagrebu. Vaši borci imaju veliku želju i disciplinu, a to je najvažnije. Tehnika je na vrlo visokoj razini, a posebno me iznenadila strast publike i mladih sportaša. To me podsjetilo na prve dane kada sam i sam počinjao trenirati na Tajlandu'', izjavio je Thanupech.

Dodao je da u Hrvatskoj vidi veliki potencijal:

''Ako nastavite ovim putem, uvjeren sam da ćete u budućnosti imati borce koji će konkurirati i na svjetskoj razini. Za mene je ovo veliko iskustvo i veselim se što mogu podijeliti svoje znanje s vama", poručio je ovaj cijenjeni borac.

POGLEDAJTE VIDEO: Sportski su osvojili Tajland i sad u Maksanovom korneru poručuju: 'Želimo tu graditi priču, ali nedostaje mečeva'