ODLAZE U POVIJEST /

Bye, bye kovanice kune! Prisjetili smo se što je bilo na njima: Sjećate li se vi?

Bye, bye kovanice kune! Prisjetili smo se što je bilo na njima: Sjećate li se vi?
Foto: Pixsell
1 /18
I to je to, kovanice kune od sutra odlaze u povijest. Rok za zamijeniti je do danas i to samo u HNB-u.

Nakon toga kovanice kune postaju trajno bezvrijedne i više ih neće biti moguće zamijeniti ni u jednoj instituciji.

Zbog toga su ovih dana ispred HNB-a u Jurišićevoj ulici u Zagrebu bile velike gužve.

Da bi zamijenio zadnje kovanice kuna, Ronnie je potegnuo čak iz Australije.

"Inače prenosim puno više, a ovo mi je preostalo od prošlog mjeseca. Bio sam tu prije dva mjeseca s puno većim iznosom. Čekao sam tri sata, od jutra. Još je 80 ljudi prije mene. Rekli su mi - barem još dva sata", poručio je Ronnie iz Australije.

U tri godine od prelaska na euro, zaprimljen je 471 milijun novčanica i 828 milijuna kovanica.

U prosjeku je na blagajni HNB-a u prvih devet mjeseci ove godine bilo 137 transakcija na dan.

A budući da kovanice odlaze u povijest, mi smo se odlučili prisjetiti što se sve nalazilo na kovanicama kuna i lipa, ali i papirnatim novčanicama. Prisjetite se u galeriji.

31.12.2025.
14:24
danas.hr
Pixsell
Kovanice KuneKunaLipaHnbRedoviValuta
