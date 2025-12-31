Ovo je sve! Donosimo TOP 100 Komnetara kojima vas je nasmijavao Siniša Mareković

Godina koja je za nama bila je vrlo inspirativna za našeg satiričara Sinišu Marekovića.

Iz dana u dan oduševljavao vas je svojim Komnetarima. Gotovo je nemoguće bilo izdvojiti 100 najboljih, ali nekako smo uspjeli. Zasigurno je neki i promaknuo, ali ovih ćemo se sigurno svi sjećati.

Od superizborne godine, Dabre koji puca iz automobila, Šćurica kojeg bi dočekali 'prijatelji' u zatvoru...

Pa je tu onda bilo događaja kako u susjednoj Srbiji tako i uvijek veliko prijateljstvo Putina i Trumpa.

Godinu su obilježili i veliki Thompsonov koncert na Hipodromu, njegovo prepucavanje s Tomaševićem, ali i nažalost izgorjeli Vjesnikov neboder.

Ne bi to bilo to da nismo imali i naš glavni dvojac Plenković-Milanović.

Ipak, obrađivale su se i teme koje su bile aktualne u tom trenutku - poput bojkota trgovina do već redovnih molitelja na trgovima svake prve subote u mjesecu.

Uveli smo i novost, a to je da svaki dan prije svih možete ekskluzivno preko našeg newslettera primiti Komnetar i dan započeti s dobrom šalom.

Ne sumnjamo da će nas Mareković nasmijavati i u 2026.

Dotad, uživajte u TOP 100 Komnetara za 2025. godinu.