Ovo je sve! Donosimo TOP 100 Komnetara kojima vas je nasmijavao Siniša Mareković
403 Forbidden
Godina koja je za nama bila je vrlo inspirativna za našeg satiričara Sinišu Marekovića.
Iz dana u dan oduševljavao vas je svojim Komnetarima. Gotovo je nemoguće bilo izdvojiti 100 najboljih, ali nekako smo uspjeli. Zasigurno je neki i promaknuo, ali ovih ćemo se sigurno svi sjećati.
Od superizborne godine, Dabre koji puca iz automobila, Šćurica kojeg bi dočekali 'prijatelji' u zatvoru...
Pa je tu onda bilo događaja kako u susjednoj Srbiji tako i uvijek veliko prijateljstvo Putina i Trumpa.
Godinu su obilježili i veliki Thompsonov koncert na Hipodromu, njegovo prepucavanje s Tomaševićem, ali i nažalost izgorjeli Vjesnikov neboder.
Ne bi to bilo to da nismo imali i naš glavni dvojac Plenković-Milanović.
Ipak, obrađivale su se i teme koje su bile aktualne u tom trenutku - poput bojkota trgovina do već redovnih molitelja na trgovima svake prve subote u mjesecu.
Uveli smo i novost, a to je da svaki dan prije svih možete ekskluzivno preko našeg newslettera primiti Komnetar i dan započeti s dobrom šalom.
Ne sumnjamo da će nas Mareković nasmijavati i u 2026.
Dotad, uživajte u TOP 100 Komnetara za 2025. godinu.