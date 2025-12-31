FREEMAIL
NAJLUĐA NOĆ U GODINI

Ludnica u centru Zagreba je krenula! Pogledajte tko se sve pojavio i kako se slavilo na špici
Foto: Neva Zganec/pixsell
Zagrebačka špica i ove je godine pokazala zašto je nezaobilazno mjesto uoči dočeka Nove godine. Već od ranih sati na Silvestrovo centar grada ispunili su građani i gosti, spremni za zagrijavanje pred najluđu noć u godini. Atmosfera je bila užarena - smijeh, druženje i dobra energija vladali su svakim kutkom.

Terase su bile prepune, nazdravljalo se, razgovaralo i uživalo u blagdanskom ozračju, dok su se mnogi posljednji put u ovoj godini okupili s prijateljima i obitelji. Grad je živio punim plućima, a veselje se osjećalo na svakom koraku.

Kako je izgledala silvestarska atmosfera na zagrebačkoj špici i tko je sve bio dio ove gradske ludnice – pogledajte u našoj galeriji.

31.12.2025.
13:56
Hot.hr
Neva Zganec/pixsell
ZagrebšpicaNova GodinaZagrebačka špicaSilvestrovoStara Godina
